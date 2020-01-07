2020-01-07T15:20:21+03:00
Происшествия

«Это традиция»: юрист объяснил, почему следователи обвиняют оперного певца по статье «изнасилование»

Ведь источники говорят, что интимные отношения случились по обоюдному согласию
Екатерина КОМЯКОВА
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Оперный певец подозревается в половой связи с подростком. Фото: СоцсетиОперный певец подозревается в половой связи с подростком. Фото: Соцсети
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Новосибирского артиста из НОВАТа обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки. При этом источники близкие к следствию говорят, что юная знакомая артиста была давно в него влюблена и была не против интимных отношений.

В тоже время известно, что дело возбуждено по статье 131 уголовного кодекса — это изнасилование. На вопрос — почему дело сразу возбудили по столь строгой статье — отвечает юрист Константин Зиновьев:

— В случае если половое сношение было с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, по согласию несовершеннолетнего и без угроз, насилия, то преступление квалифицируется по статье 134 УК — «половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Но, как правило, в нашей российской традиции, когда возбуждается уголовное дело, обычно берется более сильная статья, в данном случае статья 131 УК «изнасилование», потому что вопросы, связанные с наличием или отсутствием угроз, доказываются в процессе расследования дела. Если угроз и насилия никто не найдет, то следователь имеет право переквалифицировать статью на более мягкую и в таком виде передать дело в суд.

Напомним, девочка сама обо всем рассказала родителям. По данным родственников артиста, парень уже во всем сознался, следователи изъяли постельное белье из его квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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