«Это традиция»: юрист объяснил, почему следователи обвиняют оперного певца по статье «изнасилование»

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:20:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирского артиста из НОВАТа обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки. При этом источники близкие к следствию говорят, что юная знакомая артиста была давно в него влюблена и была не против интимных отношений.

В тоже время известно, что дело возбуждено по статье 131 уголовного кодекса — это изнасилование. На вопрос — почему дело сразу возбудили по столь строгой статье — отвечает юрист Константин Зиновьев:

— В случае если половое сношение было с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, по согласию несовершеннолетнего и без угроз, насилия, то преступление квалифицируется по статье 134 УК — «половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Но, как правило, в нашей российской традиции, когда возбуждается уголовное дело, обычно берется более сильная статья, в данном случае статья 131 УК «изнасилование», потому что вопросы, связанные с наличием или отсутствием угроз, доказываются в процессе расследования дела. Если угроз и насилия никто не найдет, то следователь имеет право переквалифицировать статью на более мягкую и в таком виде передать дело в суд.

Напомним, девочка сама обо всем рассказала родителям. По данным родственников артиста, парень уже во всем сознался, следователи изъяли постельное белье из его квартиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Солиста НОВАТа обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

По сообщениям в соцсетях, артист надругался над ученицей гимназии, которая была у него в гостях (подробнее).

«Она влюбилась и сама к нему пришла»: что известно о «романе» оперного певца и 13-летней девочки из Новосибирска

30-летнего артиста обвиняют в интимной связи с девочкой. Все говорят, ребенок любил взрослого мужчину, все было по обоюдному согласию. Но в дело вмешались родители... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU