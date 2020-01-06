«Она влюбилась и сама к нему пришла»: что известно о «романе» оперного певца и 13-летней девочки из Новосибирска

После Нового года Новосибирск потряс культурно-криминальный скандал: следователи обвиняют певца Театра оперы и балета в изнасиловании 13-летней девочки. Сообщение об этом сначала появилось в социальных сетях. В следственном управлении отказались комментировать ситуацию. Но как рассказали источники КП-Новосибирск, дело, действительно, заведено. Алексея Конобеева (имя изменено) обвиняют в том, что он надругался над несовершеннолетней. Девочка занималась при НОВАТе, там и познакомилась с более опытным артистом. Как эта пара оказалась вместе в одной квартире и почему в этой истории не все так однозначно, читайте в материале КП-Новосибирск.

«БЫЛА ВЛЮБЛЕНА ОКОЛО ГОДА»

Алексею 30 лет, сейчас он солист в НОВАТе, до этого пел в хоре, еще раньше выступал в Музкомедии. Его обвиняют в половой связи с 13-летней Раисой (имя изменено), девочка занимается при НОВАТе, в детском кружке. Как рассказали друзья Алексея, девочка питала нежные чувства к молодому человеку.

- Она была в него влюблена около года или больше. Он с ней занимался, помогал по вокалу, - рассказали КП-Новосибирск знакомые Алексея.

Также друзья уточняют, что у артиста была девушка, и он даже хотел на ней жениться. Но до свадьбы теперь вряд ли дойдет – парня уже забрали следователи.

- Взяли по горячим следам, все доказано. Она сама с ним пошла на квартиру, там все произошло, она не кричала, ей в принципе понравилось, доктор никаких повреждений не зафиксировал. Возбуждено уголовное дело, - сообщают КП-Новосибирск источники в силовых структурах.

Парень шел в гору – начинал с хориста, стал солистом, но, по данным следователей, сам испортил себе карьеру. Фото: соцсети.

«ОБОЮДНОЕ ЖЕЛАНИЕ»

Как говорят источники, желание перейти черту – возникло у обоих, девочка не противилась более близким отношениям. Их встреча в квартире Алексея длилась полтора часа. Однако, придя к себе домой, Раиса обо всем рассказала родителям.

Заявление в полицию на слишком продвинутого преподавателя написали мама и папа школьницы.

- Парень во всем сознался. Он предполагал сам, что девочке 12-13 лет, то есть знал о ее возрасте. Хоть все и по обоюдному желанию – вину это не снимает, - комментирует источник.

Девушка Алексея не верит в происходящее, она предполагает, что «маленькая соперница» решила оболгать артиста. Однако, как заявили родственникам следователи, проверка уже проведена: из дома забрали простыни, презервативы, ребенка и мужчину уже свозили на экспертизу – половая связь подтверждается.

Мама Алексея тоже уже общалась со следователями, она не понимает, зачем ее сын пошел на такой шаг:

- У него все налаживалось, карьера пошла в гору. Может, девочка к нему сильно приставала… и он решил ей сделать такой «подарок». Что у этих мужчин в голове…

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