Солиста НОВАТа обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

6 Янв. 2020 2020-01-06T21:16:55+03:00

По сообщениям в соцсетях, артист надругался над ученицей гимназии, которая была у него в гостях

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Поздно вечером в понедельник, 6 января, на одном из каналов в «Телеграмме» появилось скандальное сообщение: артиста НОВАТа обвинили в изнасиловании.

- 4 января в 16.00 в Центральном районе Новосибирска в своей квартире он изнасиловал находившуюся в гостях несовершеннолетнюю учащуюся гимназии 2006 года рождения, - так сообщил канал. - 5 января возбуждено уголовное делопо части 4 статьи 131 УК РФ, артист задержан.

Если вина солиста хора будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Известно, что 30-летний артист пришел в театр в 2019 году: до этого он выступал в одном из ансамблей новосибирской филармонии. На его странице - сплошь посты о спектаклях, где он выступает, и цитаты об отношениях. К примеру, «Я – старомодный парень. В отношениях главное – доверие. Если оно пропадает, то и все остальное летит к чертям».

Корреспондентам КП-Новосибирск не удалось оперативно получить подтверждение обвинения от полиции и Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU