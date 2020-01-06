2020-01-06T17:02:09+03:00
Звезды

«Рука загуляла на Новый год»: жених Ольги Бузовой вывихнул плечо

Об этом Давид Манукян рассказал на своей странице в «Инстаграме»
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Ольга Бузова совсем недавно призналась, что встречается с Давой. Фото: личный архив.Ольга Бузова совсем недавно призналась, что встречается с Давой. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

Ольга Бузова только вернулась со своим женихом - новосибирским блогером Давидом Манукяном - с отдыха в Куршевеле, как у пары произошло ЧП: парень повредил руку. Об этом сам кавалер Бузовой рассказал на своей странице в «Инстаграме».

- Это называется вывих плеча на Новый год. Но самое обидное, что это правая правая рука, - поделился со своими подписчиками Дава в своем видео. - Почему правая? Потому что неудобно будет!

Рентген плеча Давы. Фото: www.instagram.com/dava_m

Рентген плеча Давы. Фото: www.instagram.com/dava_m

Выложил Манукян и сделанный врачами рентген, и с юмором подписал кадр: «Рука загуляла на Новый год». К слову, как написал сам Дава, плечо ему уже вправили, так что теперь блогеру остается только соблюдать режим.

К слову, Ольга Бузова на своей странице ничего о травме жениха не рассказала, так что неясно, где именно Даваид повредил плечо.

Жених Бузовой - блогер Давид Манукян - вывихнул плечо но Новый год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мистер университет, бальник и бабник: кто такой Давид Манукян - новый жених Бузовой

Самая известная холостячка России в очередной раз намекнула, что ее сердце занято. Сейчас ей приписывают роман с известным блогером Давой. КП-Новосибирск разузнала все про прошлое парня, которое он не особо афиширует (подробнее)

Биография Давида Манукяна: что известно о новом возлюбленном Ольги Бузовой

Биография Давида Манукяна окутана тайной, мало кто знает, что популярный блогер в прошлом занимался танцами и жил за 3 тысячи километров от Москвы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24