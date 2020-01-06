«Рука загуляла на Новый год»: жених Ольги Бузовой вывихнул плечо
Ольга Бузова только вернулась со своим женихом - новосибирским блогером Давидом Манукяном - с отдыха в Куршевеле, как у пары произошло ЧП: парень повредил руку. Об этом сам кавалер Бузовой рассказал на своей странице в «Инстаграме».
- Это называется вывих плеча на Новый год. Но самое обидное, что это правая правая рука, - поделился со своими подписчиками Дава в своем видео. - Почему правая? Потому что неудобно будет!
Рентген плеча Давы. Фото: www.instagram.com/dava_m
Выложил Манукян и сделанный врачами рентген, и с юмором подписал кадр: «Рука загуляла на Новый год». К слову, как написал сам Дава, плечо ему уже вправили, так что теперь блогеру остается только соблюдать режим.
К слову, Ольга Бузова на своей странице ничего о травме жениха не рассказала, так что неясно, где именно Даваид повредил плечо.
Жених Бузовой - блогер Давид Манукян - вывихнул плечо но Новый год.
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ИСТОЧНИК KP.RU