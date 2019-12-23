2019-12-23T14:41:46+03:00
Общество

Какое шампанское лучше — советы новосибирского шеф-повара

О том, какое шампанское лучше, КП-Новосибирск рассказал сомелье Евгений Суворкин
Никита МАНЬКО
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Главное правило- смотреть на дату производстваГлавное правило- смотреть на дату производстваФото: Алена МАРТЫНОВА
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Шампанское — символический напиток, с ним отмечают свадьбу, юбилей и Новый год, но какое шампанское лучше? Почти в каждой семье под бой курантов хлопнет пробка. А она обязательно должна быть пробковая? Или пластмассовая тоже сойдет? Эти вопросы мы задали новосибирскому сомелье Евгению Суворкину.

Как выбрать недорогое «шампанское» к Новому году:

Помимо акцизной марки, подтверждающей качество напитка, в народе распространены стереотипы по выбору якобы наиболее качественного напитка.

Посмотрите на дату производства

— Недорогое игристое вино производят для оперативного потребления. И чем оно свежее, тем лучше, так что ориентируемся на последние полгода. Если срок около года и больше, то пузырьков там может быть существенно меньше, — уверен сомелье.

Пластик или пробка не влияет на вкус и качество.

— Если мы ориентируемся на низкий ценовой сегмент, то настоящая пробка вовсе не обязательна. Даже наоборот — пластмассовая пробка в этом случае более честно выглядит, потому что даже если на вид изделие натуральное, скорее всего, такая «закрывашка» склеена из отходов производства, — считает Евгений Суворкин.

Стекло не обязательно должно быть темным

— Темное стекло защищает содержимое бутылки от разрушительного ультрафиолета. Это касается только дорогих вин, в которых ценится выдержка. Но «шампусику за 150» темное стекло может лишь придать более статусный вид, не более, — предупреждает сомелье.

Вогнутое дно у бутылки не говорит о качестве вина

— Говорят, что только с таким донцем игристое вино настоящее, а еще так удобнее его наливать. Все не так. Просто такая форма более устойчива и удобна для транспортировки, — уверен сомелье.

Эти правила помогут вам избавиться от самых распространенных стереотипов, говорит Евгений Суворкин. Но праздник есть праздник, и какая разница, какое там донце? Главное — наличие акцизной марки, целая упаковка бутылки без повреждений и выдержанные сроки хранения. Под бой курантов о вкусах не спорят, а загадывают желания!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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