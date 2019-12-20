Как правильно выбрать мандарины на Новый год 2020: совет шеф-повара

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-20T15:21:03+03:00

Семь сортов мандаринов можно найти в Новосибирске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

О том, как правильно выбрать мандарины на Новый год 2020, КП-Новосибирск рассказал Спиридон Янигин

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Новосибирские магазины перед праздником завлекают покупателей кто во что горазд, и встает вопрос: как правильно выбрать мандарины на Новый год 2020? Тем более, что в супермаркеты завезли огромные партии мандаринов к Новому году. Фрукты приехали из Марокко, Китая, Турции, Абхазии, но эксперты советуют не обращать внимание на страну- производителей. Как не прогадать с фруктами- символами Нового года — в небольшой инструкции КП-Новосибирск.

Какие бывают мандарины?

В Новосибирске продавцы предлагают больше семи сортов мандаринов, наиболее распространены сорта Минеола, Робинсон, Клементина. Последние — самые маленькие среди мандаринов. Сложнее найти самые крупные сорта — гибрид с грейпфрутом Танжело и Тангор, размером с апельсин. Однако первичным является вкус фрукта — насколько он спелый, так как слишком кислые или перезревшие мандарины могут испортить детям празднование Нового года.

Как определить спелость?

Определить спелость мандарина можно по его кожуре. Опытный шеф-повар, призер Всемирной кулинарной олимпиады IKA-2016 Спиридон Янигин советует сделать следующее:

1. Надавить на кожуру ногтем — сок должен легко проявиться. Если сока нет, значит, фрукт не успел дозреть.

2. Кожура должна слегка отходить от содержимого — это признак зрелости

3. Если кожура как мешочек — это риск купить переспевший фрукт

4. Мандарины с листочками не обязательно спелые, но обычно качественные

5. Фрукты с пятнами и вмятинами могут быть невкусными.

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ИСТОЧНИК KP.RU