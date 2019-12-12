Рецепт «Оливье» от лучшего шеф-повара Новосибирской области: этот салат точно удивит ваших гостей

Салаты на Новый год 2020 - важный вопрос для многих хозяек, и рецепт «Оливье» от лучшего молодого шеф-повара Новосибирской области Максима Максимова - то, что точно добавит изюминки вашему праздничному столу. А еще сибиряк преобразил классику - салат ленивый «Цезарь» тоже не оставит вас равнодушным. Так что самый вкусный материал года - для вас, уважаемые читатели!

«Оливье» можно приготовить и с морепродуктами.Фото: Михаил ФРОЛОВ

САЛАТ «ОЛИВЬЕ» С МОРЕПРОДУКТАМИ

Среди зимы приятно мечтать о поездке на море, а привычную классику можно подать с тонким намеком — уверен шеф-повар и преподаватель Бердского политехнического колледжа Максим Максименко. Мясо и колбасу можно заменить на морепродукты — кальмары, мидии, креветки, или слабосоленую рыбу. Остальные ингредиенты останутся теми же.

Надо:

Картофель - 250 г.

Морковь - 250 г.

Зеленый горох - 100 г.

Кальмары - 100 г.

Креветки - 100 г.

Майонез - 100 г.

Яйцо - 3 шт

Готовим:

1. Овощи отварить и нарезать кубиком

2. Кальмары почистить в холодной воде, отварить в течение 3 минут в подсоленной воде

3. Креветки почистить и обжарить на сковороде с добавлением растительного масла и тертого чеснока (5 грамм) в течении 4 минут.

4. Ингредиенты смешать, посолить и заправить майонезом.

5. Выложить в небольшие вазочки и подавать с долькой лимона

САЛАТ «СИБИРСКИЙ»

Большинство иностранцев и даже некоторые жители столицы считают, что в Новосибирске до сих пор медведи гуляют по улицам. Это миф, но вот сибирская кухня действительно отличается орехами и ягодами. Удивить гостей или туристов поможет уникальный местный рецепт:

Надо:

Говядина (лучше филе) - 200 г.

Руккола - 150 г.

Помидоры черри -100 г.

Кедровый орех - 40 г.

Стручковая фасоль - 100 г.

Апельсин - 1 шт

Масло оливковое - 50 г.

Готовим:

1. Говядину нарезать соломкой, обжарить на растительном масле с добавлением чеснока

2.Фасоль так же обжарить на растительном масле.

3. Мясо и фасоль смешать с рукколой, добавить помидоры черри и кедровый орех. Для заправки смешать сок апельсина и оливкого масла.

«Цезарь» может быть и ленивым.Фото: Иван ВИСЛОВ

САЛАТ «ЛЕНИВЫЙ ЦЕЗАРЬ»

Самый популярный в кафе и ресторанах салат легко воплотить дома без особых навыков. Привычный вкус удивит гостей и не отнимет у хозяйки много времени в предновогодней суете.

Надо:

Пекинская капуста - 400 г.

Куриное филе - 200 г.

Помидор - 150 г.

Сухари - 100 г.

Майонез - 70 г.

Горчица - 30 г.

Соевый соус- 1\2 ст.л.

Готовим:

1.Пекинскую капусту нужно нарезать крупным кубиком

2. Куриное филе можно нарезать кубиком и обжарить на сковороде с добавлением растительного масла и чеснока.

3. Смешать курицу и капусту с томатами черри

4. Смешать майонез, горчицу и соевый соус

5. Приготовить сухари из багета — запечь кубики хлеба в духовке с маслом, чесноком и специями при температуре 180 градусов.

6. Смешать все ингредиенты вместе и подавать на стол.

«Сельдка под шубой» точно многим по душе.Фото: Иван ПРОХОРОВ

САЛАТ «СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ»

Этот рецепт уже стал целым пластом культуры празднования Нового года в России и даже опытные шеф-повара не рискуют менять его состав. Но можно изменить подачу — и выложить его на обжаренном хлебе.

Надо:

Свекла — 300 г.

Морковь — 250 г.

Яйцо — 3 шт.;

Селедка — 700 г.

Луковица — 150 г.

Майонез — 500 г.

Картофель — 400 г.

Растительное масло — 2 ст.л.

Готовим:

1.Овощи и яйца отварить до готовности, очистить.

2. Селедку слабосоленую очищаем от кожицы и костей, нарезаем на мелкие кубики.

3.Луковицу нарезать мелкими кубиками.

4. Отварные картофель, морковь, свеклу и яйцо натереть на терке

5.На дно формы положить селедку с растительным маслом, затем нарезанный лук, сверху слой намазывается майонезом.

6. Вторым слоем выложить картофель, морковь, яйца., смазать майонезом

7. Третьим слоем выкладываем свеклу, сверху выливаем майонез и украшаем натертым желтком.

8. Ставим салат в холодильник на 2 часа и подаем к столу.