Рецепт «Оливье» от лучшего шеф-повара Новосибирской области: этот салат точно удивит ваших гостей
Салаты на Новый год 2020 - важный вопрос для многих хозяек, и рецепт «Оливье» от лучшего молодого шеф-повара Новосибирской области Максима Максимова - то, что точно добавит изюминки вашему праздничному столу. А еще сибиряк преобразил классику - салат ленивый «Цезарь» тоже не оставит вас равнодушным. Так что самый вкусный материал года - для вас, уважаемые читатели!
«Оливье» можно приготовить и с морепродуктами.Фото: Михаил ФРОЛОВ
САЛАТ «ОЛИВЬЕ» С МОРЕПРОДУКТАМИ
Среди зимы приятно мечтать о поездке на море, а привычную классику можно подать с тонким намеком — уверен шеф-повар и преподаватель Бердского политехнического колледжа Максим Максименко. Мясо и колбасу можно заменить на морепродукты — кальмары, мидии, креветки, или слабосоленую рыбу. Остальные ингредиенты останутся теми же.
Надо:
Картофель - 250 г.
Морковь - 250 г.
Зеленый горох - 100 г.
Кальмары - 100 г.
Креветки - 100 г.
Майонез - 100 г.
Яйцо - 3 шт
Готовим:
1. Овощи отварить и нарезать кубиком
2. Кальмары почистить в холодной воде, отварить в течение 3 минут в подсоленной воде
3. Креветки почистить и обжарить на сковороде с добавлением растительного масла и тертого чеснока (5 грамм) в течении 4 минут.
4. Ингредиенты смешать, посолить и заправить майонезом.
5. Выложить в небольшие вазочки и подавать с долькой лимона
САЛАТ «СИБИРСКИЙ»
Большинство иностранцев и даже некоторые жители столицы считают, что в Новосибирске до сих пор медведи гуляют по улицам. Это миф, но вот сибирская кухня действительно отличается орехами и ягодами. Удивить гостей или туристов поможет уникальный местный рецепт:
Надо:
Говядина (лучше филе) - 200 г.
Руккола - 150 г.
Помидоры черри -100 г.
Кедровый орех - 40 г.
Стручковая фасоль - 100 г.
Апельсин - 1 шт
Масло оливковое - 50 г.
Готовим:
1. Говядину нарезать соломкой, обжарить на растительном масле с добавлением чеснока
2.Фасоль так же обжарить на растительном масле.
3. Мясо и фасоль смешать с рукколой, добавить помидоры черри и кедровый орех. Для заправки смешать сок апельсина и оливкого масла.
«Цезарь» может быть и ленивым.Фото: Иван ВИСЛОВ
САЛАТ «ЛЕНИВЫЙ ЦЕЗАРЬ»
Самый популярный в кафе и ресторанах салат легко воплотить дома без особых навыков. Привычный вкус удивит гостей и не отнимет у хозяйки много времени в предновогодней суете.
Надо:
Пекинская капуста - 400 г.
Куриное филе - 200 г.
Помидор - 150 г.
Сухари - 100 г.
Майонез - 70 г.
Горчица - 30 г.
Соевый соус- 1\2 ст.л.
Готовим:
1.Пекинскую капусту нужно нарезать крупным кубиком
2. Куриное филе можно нарезать кубиком и обжарить на сковороде с добавлением растительного масла и чеснока.
3. Смешать курицу и капусту с томатами черри
4. Смешать майонез, горчицу и соевый соус
5. Приготовить сухари из багета — запечь кубики хлеба в духовке с маслом, чесноком и специями при температуре 180 градусов.
6. Смешать все ингредиенты вместе и подавать на стол.
«Сельдка под шубой» точно многим по душе.Фото: Иван ПРОХОРОВ
САЛАТ «СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ»
Этот рецепт уже стал целым пластом культуры празднования Нового года в России и даже опытные шеф-повара не рискуют менять его состав. Но можно изменить подачу — и выложить его на обжаренном хлебе.
Надо:
Свекла — 300 г.
Морковь — 250 г.
Яйцо — 3 шт.;
Селедка — 700 г.
Луковица — 150 г.
Майонез — 500 г.
Картофель — 400 г.
Растительное масло — 2 ст.л.
Готовим:
1.Овощи и яйца отварить до готовности, очистить.
2. Селедку слабосоленую очищаем от кожицы и костей, нарезаем на мелкие кубики.
3.Луковицу нарезать мелкими кубиками.
4. Отварные картофель, морковь, свеклу и яйцо натереть на терке
5.На дно формы положить селедку с растительным маслом, затем нарезанный лук, сверху слой намазывается майонезом.
6. Вторым слоем выложить картофель, морковь, яйца., смазать майонезом
7. Третьим слоем выкладываем свеклу, сверху выливаем майонез и украшаем натертым желтком.
8. Ставим салат в холодильник на 2 часа и подаем к столу.
ИСТОЧНИК KP.RU