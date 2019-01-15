«Это же резина под соусом из аммиака!»: как проверить красную икру и отличить от подделки

Чтобы проверить красную икру и отличить от подделки, не нужны лаборатория и эксперты. На собственном опыте в этом убедились корреспонденты «Комсомольской правды» - Новосибирск», к которым обратилась читательница. Накануне Нового года пенсионерка увидела по телевизору рекламу: «Спешите! На железнодорожном вокзале состоится ярмарка с товарами с самого Сахалина!» Огромное расписное блюдо с икрой, которую перемешивали большой ложкой, так и манило… Телезрительница моментально превратилась в покупательницу, устремившись на вокзал.

- Купила две банки за 500 рублей. Одну - себе, вторую - в подарок родственникам, - рассказала «КП» - Новосибирск» пенсионерка. - И потом еще две банки для подруги приобрела.

Банка якобы сахалинской икры, которую принесла в редакцию читательница. Обратите внимание, что банка открывалась... снизу.Фото: Виктория МИНАЕВА

ИКРА ЗАГАДОЧНЫХ РЫБ

«Сахалинская икра янтарная» - гласила этикетка на банках. Уже дома наша героиня более критично взглянула на покупку. Открывашка банки располагалась на дне, а еще в составе не было указано, чья именно это икра - лосося, кеты, горбуши? В составе написано: «икра лососевых рыб». Видимо, всех и сразу.

Женщина решила попробовать перед праздниками деликатес по бросовой цене и огорчилась окончательно

- Это же резина! Вкус такой, как будто во рту катаются резиновые шарики. Я одну икринку сразу даже не смогла раскусить. И вкуса никакого не было абсолютно, - возмущается покупательница. - Я сразу засомневалась, настоящая ли она. Тем более сын подруги съел бутерброд с этой икрой, и у него заболел живот.

Слева - икра, купленная читательницей "КП" на ярмарке. Справа - икра, купленная в надежном магазине.Фото: Виктория МИНАЕВА

КАК ПРОВЕРИТЬ ИКРУ?

Женщина принесла подозрительную банку в редакцию «КП» - Новосибирск». Для сравнения у нас была и проверенная икра из надежного магазина. Мы обратились к эксперту за советом, как распознать, где подделка, а где - натуральный продукт.

- По закону искусственная икра не может продаваться под видом натуральной, то есть полученной из рыбы. Продавец должен честно указать, что это, например, имитация - из водорослей, желатина или других ингредиентов, - объяснил Яков Новоселов, врач-диетолог, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания. - Если это икра рыбы, то обязательно должно быть написано, какой именно.

А проверить натуральность очень просто. Надо лишь залить икринки кипятком. Если икринки растворились, то перед вами был желатин.

- Если икра не изменила свой цвет и цвет воды, то это не просто безобидная подделка из желатина и селедочного рассола, а химия, - говорит эксперт. - От такой икры можно даже отравление заработать. Ее могут изготавливать, например, с использованием эфиров или других веществ. Тем более недобросовестные производители часто добавляют в такую икру уротропин - консервант, который у нас запрещен.

Настоящая икра должна повести себя как белок. Под воздействием кипятка оболочка вокруг икринок побелеет, а сама вода окрасится в белый мутноватый цвет.

ЭКСПЕРИМЕНТ С ЗАПАХОМ ЛЕКАРСТВА

Вооружившись советами эксперта и кипятком, мы провели эксперимент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/686257" frameborder="0"></iframe> Поддельная икра или нет: как мы проверяли красную икру.Читательница "Комсомольской правды" купила на ярмарке "сахалинскую" икру и осталась ей недовольнаВиктория МИНАЕВА

Залили горячей водой сначала «сахалинскую» икру с ярмарки. По редакции пронесся аромат какого-то лекарства. Девчонки-журналисты зажали носы. А мужчины предположили: может, так и пахнет уротропин - вещество, образующееся при взаимодействии аммиака и формальдегида? В медицине его применяют как антибактериальный препарат против микроорганизмов, вызывающих заболевания мочевыводящих путей.

"Сахалинскую" икру мы залили кипятком. Она не изменилась в цвете, вода осталась прозрачной, но с маслянистой коркой наверху. Икра, похоже, ненастоящая!Фото: Виктория МИНАЕВА

Сами икринки из «сахалинской» банки цвет никак не изменили, вода оставалась прозрачной, но на ее поверхности появились еле заметные маслянистые пятна. Делаем вывод: икра - поддельная.

А вот настоящая икра под воздействием кипятка действительно сварилась: оболочка икринок стала белой, как и сама вода. Делаем вывод: икра - натуральная. Жалко только, что в магазинах и на ярмарках такой с каждым годом все меньше…

Икра от проверенного производителя - сварилась, икринки покрылись белым налетом, и сама вода в стакане начала белеть.Фото: Виктория МИНАЕВА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Комсомолка» в течение двух дней пыталась дозвониться до компании-производителя «сахалинской» икры. На баночке написано: ООО «Муссон», Сахалинская обл., г. Поронайск. Телефон, указанный на этикетке, не отвечал. Возможно, кто-то пытался подделать продукцию этой фирмы, а сама она и ни при чем. Если это так, то сотрудники могут связаться с журналистами «КП» - Новосибирск» по телефону 8-923-145-11-02.

Справа - настоящая икра, которая побелела от реакции с кипятком. Слева - подделка.Фото: Виктория МИНАЕВА

ВПОРОС - РЕБРОМ

Можно ли наказать продавцов?

Наказать продавцов с ярмарки, которая была организована всего на три дня, по мнению нашего эксперта, практически невозможно.

- Можно подать жалобу в Роспотребнадзор. Но вероятность того, что сотрудники смогут провести проверку, очень мала, - считает Яков Новоселов. - Сейчас очень либеральные законы - сертификация пищевых продуктов отменена. По закону нужно просто написать декларацию - заявление, что продукт соответствует всем нормам, и все. А проверять компанию надзорные органы не имеют права в течение трех лет. То же самое на ярмарках. Продавцы декларируют: «У нас икра натуральная, с Сахалина». И все им обязаны верить. Внеплановую проверку надзорные органы могут провести только в случае обоснованной жалобы. Например, если человек обращается со справкой из больницы, что он отравился. Эффективнее просто известить, например, наш центр, указав, где продается некачественный товар. А мы сами правильно организуем контрольную закупку и после подадим иск в суд, обратимся в прокуратуру.

Остается надеяться, что у Роспотребнадзора Новосибирской области и областной прокуратуры все же найдется возможность проверить продавца этого непонятного «резинового» продукта. Указанные ведомства могут считать данную публикацию официальным публичным заявлением.