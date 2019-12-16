2019-12-16T11:32:00+03:00
Происшествия

Пропавшего новосибирца нашли в Забайкальском крае без головы

Стали известны подробности гибели парня, который уехал в неизвестном направлении на своей иномарке
Ева ЛЮТОВА
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Мужчина был найден в 600 километрах от Читы.Мужчина был найден в 600 километрах от Читы.
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Поиски 20-летнего Александра Сударева из Новосибирска закончились трагичной развязкой: его тело было найдено в Забайкальском крае, причем отдельно от головы. Как стало известно КП-Новосибирск, новосибирец погиб на железной дороге — в 600 километрах от Читы.

С 9 декабря молодого человека искали родители. Они обратились в полицию и к волонтерам. Было известно, что Александр выехал из дома на машине «Opel Corsa». Поисковики из группы «Лиза Алерт» искали молодого человека по городу, но оказалось, что тот уже был в другом регионе. Зачем он поехал в Забайкальский край, теперь предстоит выяснить силовикам.

— Его машину нашли недалеко от места гибели, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах, добавив, что, скорее всего, парень покончил с собой. — У него и ранее были попытки, пытался свести счеты с жизнью в метро, а также в лесу.

Официально в ГУ МВД по Новосибирской области также подтверждают, что гибель парня не криминальная.

— Его нашли в Забайкальском крае мертвым, без признаков насильственной смерти, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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