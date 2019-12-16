Поиски пропавшего новосибирца в черном пуховике закончились трагедией

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-16T08:29:27+03:00

Из дома он уехал на своем авто и большего его никто не видел

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В понедельник, 16 декабря, стала известна судьба пропавшего молодого человека. В Новосибирске 20-летнего парня Александра Сударева искали с 9 декабря, но безуспешно. Поисками занимались полицейские и волонтеры. Но сегодня пришла печальная новость. Новосибирец умер при загадочных обстоятельствах.

— Его нашли в Забайкальском крае мертвым, без признаков насильственной смерти, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

При каких обстоятельствах умер парень и что он делал в другом регионе выяснить, пока не удалось. Напомним, молодой человек уехал из дома на машине «Opel Corsa» темно-серого цвета в неизвестном направлении. Парень проживал в Калининском районе Новосибирска. На момент своего исчезновения парень был одет в черный пуховик, черные штаны и черную вязаную шапку. На ногах у пропавшего были черные ботинки.

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О местонахождении молодого человека ничего не известно с 9 декабря. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU