2019-12-11T16:21:09+03:00
Общество

Уехал на своем авто и пропал: в Новосибирске ищут парня в черном пуховике

О местонахождении молодого человека ничего не известно с 9 декабря
Алена КУЛЕШОВА
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Парень уехал из дома на машине «Opel Corsa».Фото: "Лиза Алерт"Парень уехал из дома на машине «Opel Corsa».Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Новосибирске 20-летнего Сударева Александра Борисовича. Парень уехал из дома на машине «Opel Corsa» темно-серого цвета в неизвестном направлении 9 декабря. С этого момента его местоположение остается неизвестным.

— Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения парень был одет в черный пуховик, черные штаны, и черную вязаную шапку. На ногах у пропавшего были черные ботинки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находится Александр Борисович или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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