2019-12-14T23:12:00+03:00
Происшествия

«Пса оттаскивали с дороги волоком»: собака всю ночь ждала хозяина, погибшего в ДТП

Преданный пес ни в какую не хотел уходить с места аварии
Татьяна СОЛОВОВА
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Пес ждал своего хозяина у дороги.Пес ждал своего хозяина у дороги.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Стали известные новые подробности страшной аварии, унесшей жизнь полицейского Николая Фролова. Напомним, 13 декабря в поселке Чик сибиряк вместе со своим Максом ходил в магазин за продуктами. В этот момент его сбила машина: пьяный водитель подбросил его тело на кладбище, где полицейского нашли прохожие. Спасти Николая, увы, не удалось.

Как оказалось, в это время преданный пес Макс никуда не уходил с того самого места, где лихач сбил Николая. Животное ждало своего хозяина: увы, но больше пес так и не увидел Николая.

- Макса волоком тащили на цепь, так как он не уходил с места происшествия, - описывают поведение собаки знакомые Николая. - Он просто лежал там, где произошла вария, и все ...

Заьрал ли кто-либо в Чике собаку себе, на данный момент неизвестно.

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Авария действительно была: пострадавший полицейский умер в больнице (подробнее).

Пьяный водитель сбил полицейского и подбросил его тело на кладбище

Нашли его случайный прохожие, которые выгуливали собаку: они сразу же вызвали «Скорую помощь», но врачи не смогли спасти сибиряка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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