2019-12-14T22:36:40+03:00
Происшествия

Пьяный водитель сбил полицейского и подбросил его тело на кладбище

Нашли его случайный прохожие, которые выгуливали собаку: они сразу же вызвали «Скорую помощь», но врачи не смогли спасти сибиряка
Татьяна СОЛОВОВА
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Авария произошла в поселке Чик. Фото: «Инцидент Новосибирск».Авария произошла в поселке Чик. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Страшная авария произошла в поселке Чик: пьяный водитель сбил полицейского, а потом сбежал с места ДТП. Тело пострадавшего парня он выбросил на кладбище. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили жуткие детали произошедшего. «Скорую помощь»

«ШЕЛ С ПРОДУКТАМИ ДОМОЙ»

Погибший Николай Фокин – сотрудник транспортной полиции.

- Ему всего семь лет до пенсии оставалось, - рассказывают знакомые сибиряка.

Около 9 часов вечера в пятницу, 13 декабря, Николай ходил в магазин за продуктами вместе со своим псом Максом. Именно в тот момент его сбила машина.

- На дороге – у киоска на повороте - обнаружены продукты, обломки от авто после ДТП и обувь Коли, - описывают место аварии друзья сибиряка. – Там же был и пес: Макса волоком потом тащили на цепь, так как он не уходил с места аварии.

Пьяный виновник ДТП попытался сбежать и отвести от себя все подозрения:

- После того, как пьяный водитель понял, что сделал, он загрузил Николая, у котого было множество переломов, в машину и поехал в сторону Новосибирска, - рассказывают жуткие детали аварии друзья полицейского.

Николая, который из-за тяжелейших травм даже не мог сопротивляться, водитель выкинул на кладбище в Толмачево. Нашли полицейского случайные прохожие:

- В районе двух часов ночи парень и девушка вывели на прогулку своего пса, который и нашёл Колю. Он в тот момент был еще в сознании: прохожие вызвали «Скорую помощь», - говорят знакомые.

ВИНОВНЫЙ ВО ВСЕМ ПРИЗНАЛСЯ

Николая увезли в ближайшую больницу, и готовили к операции. Но он не дожил до нее: умер от переохлаждения…

Полицейским быстро удалось найти виновника аварии:

- Он уже задержан. Сейчас полиция проводит доследственную проверку по факту ДТП: решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что погибший полицейский был в разводе: у него осталась маленькая дочка.

- Он безумно её любил, - говорят друзья парня.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского.

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Авария действительно была: пострадавший полицейский умер в больнице (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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