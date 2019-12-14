«Парня сбили насмерть, тело подбросили на кладбище»: мы выяснили, что в Чике произошло на самом деле

СЕГОДНЯ 17:14 2019-12-14T17:37:36+03:00

Под Новосибирском водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Фото из архива KP.RU

Авария действительно была, но пострадавший умер в больнице

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Сообщение о страшной аварии в поселке Чик Коченевского района появилось в поселковом чате в Whats App:

— Парня сбили насмерть, тело подбросили на кладбище. Спрятали плохо. Нашли. Сейчас в поселке полиция работает, — эта информация разлетелась по соцсетям.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в полицию, чтобы выяснить, что случилось на самом деле. Оказалось, что в пятницу, 13 декабря, в 21.00 в районе рабочего поселка Чик водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. О случившемся в полицию сообщили сотрудники больницы, в которую доставили пострадавшего.

Как стало известно корреспондентам КП-Новосибирск, пострадавшим был сотрудник транспортной полиции. Спасти его не удалось: мужчина скончался от полученных травм.

— В ходе организованных розыскных мероприятий оперативно был установлен подозреваемый, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. — На место ДПТ выезжали сотрудники Коченевской полиции, которые обнаружили осколок подкрылка автомобиля и обувь потерпевшего. Мужчина, сбивший пешехода, уже задержан.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку по факту ДТП: решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU