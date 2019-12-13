Полицейские ищут тех, кого били подростки в Калининском районе

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-13T08:57:00+03:00

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Новосибирские полицейские разыскивают людей, которых избили подростки в Калининском районе. С чем это связано, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не уточнили.

Напомним, что в конце ноября широкий общественный резонанс получила история с бандой несовершеннолетних отморозков, избивающих школьников. Об этом стало известно, только когда в соцсети появилось видео избиений.

На кадрах четко видно, как банда жестоко бьет и унижает школьников. Комментируя видео, люди писали, что отморозки уже год терроризирует школьников Калининского района.

Помимо того, что участники банды избивали детей, они еще вымогали у них деньги. В школу родители были вынуждены водить своих детей за ручку, даже тех, кто учится уже в старших классах. В комментариях к видео женщина написала, что все происходит в районе улицы Богдана Хмельницкого, во дворах за ДК «Горького». Замечали подростков и на улице 25 лет Октября. После публикации тревожного сообщения в СМИ бандой отморозков заинтересовались в СК по Новосибирской области. Возможно, сообщение ГУ МВД по Новосибирской области связано с этой историей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746265" frameborder="0"></iframe> Отмороженные подростки калечат школьников и выкладывают видео в соцсети.

— Всех пострадавших и свидетелей просьба обратиться по телефонам: 232 — 19 — 98, 232 — 19 — 61, 232 — 20 — 02, 232 — 20 — 01. Конфиденциальность гарантируется, — просят в ГУ МВД по Новосибирской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746258" frameborder="0"></iframe> Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU