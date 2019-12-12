«Вы неплохо смотритесь вместе»: с каким парнем в Новосибирске сфотографировалась Бузова?

12 Дек. 23:33 2019-12-12T23:33:24+03:00

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В Новосибирске 11 декабря прошел концерт Ольги Бузовой. Выступление певицы собрало полный зал в ДК железнодорожников. После этого, фанаты подарили телезвезде множество подарков, которые она не могла оставить без внимания и вскоре написала об этом в соцсетях.

На просторах Instagram после состоявшегося концерта появились посты не только самой Ольги, довольной тем, как прошло ее выступление, но и множества ее поклонников, которым посчастливилось увидеть певицу в живую. А с некоторыми из них она даже успела сфотографироваться.

— То чувство, когда даже Бузова делает с тобой селфи, — так было подписано совместное фото с певицей на странице в Instagram у Александра Моренто.

Так кто же этот парень, с которым фотографируется сама Ольга Бузова? Александр Моренто — популярный российский блогер, который не так давно переехал в Новосибирск. Парень снимает и выкладывает на своем YouTube-канале разные пранки, которые, порой, шокируют не только людей, ставших героями его роликов, но и многочисленных подписчиков блогера. «Нет риска, нет удовольствия!» — так гласит статус Александра Моренто на его страничке Вконтакте.

Подписчики парня в Instagram не смогли оставить без внимание его совместное фото с телезвездой. Свои мысли по этому поводу они написали в комментариях под постом:

— Это просто бомба!

— Вы классно смотритесь.

— А видео совместное будет? — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU