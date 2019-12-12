Бузова, ищи мужика: новосибирские фанаты подарили певице набор для молодоженов

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-12T14:10:03+03:00

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После выступления в Новосибирске поющей ведущей Ольге Бузовой в гримерку принесли сотни подарков: сладости, плюшевые игрушки, цветы. На один из них девушка обратила особое внимание.

- Какая красота! Кто это у нас тут? - восхищается упаковкой Оля.

На кадрах видно, что в коробке лежит бутылка шампанского и два фужера. Внешне похоже на набор для молодоженов. Только вот лицо избранника, которое изображено на бутылке Оля решила не показывать. Новосибирские фанаты очень хотят, чтобы Ольга обрела свое женское счастье.

Напомним, что «Комсомолка» писала про откровенный наряд девушки на концерте и как она не выспалась, когда прилетела в Новосибирск. В прошлом году выступление было отменено. Фанаты обвинили во всем чемпионат мира по футболу. Деньги за билеты им никто не вернул.

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ИСТОЧНИК KP.RU