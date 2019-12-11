Ольга Бузова назвала Сибирь тылом России

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-11T14:22:41+03:00

Девушка уже на площадке готовится к своему концерту

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Ольга Бузова прилетела в столицу Сибири и уже готовится к предстоящему концерту. Об этом певица сообщила в «Инстаграм» своим преданным фанатам.

— Я в Новосибирске. Сибирь — тыл России, — говорит Ольга. — Уже сейчас будет sound check. Увидимся через 2 часа на площадке.

Девушка уже на площадке и готовится к концерту. Фото: instagram.com

В своем профиле «Инстаграм» Ольга показала зал ДКЖ, где она будет выступать. Певица уверена, что сегодня в зале соберется много «ее людей» и этот концерт будет особенным.

«Комсомолка» уже писала, что по прилету в Новосибирск Ольга очень хотела спать.В прошлом году концерт певицы был отменен. Фанаты так и не увидели блондинку из Дома-2 на сцене. Во всем они обвинили чемпионат мира по футболу. Обманутым поклонникам Ольги так и не вернули деньги за билеты, поэтому девушки не сильно стремятся попасть сегодня на ее концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU