2019-12-11T07:46:13+03:00
Общество

«Мы на базе»: сонная Ольга Бузова прилетела в Новосибирск

Девушка планирует прийти в номер и лечь спать
Анна ПАШАГИНА
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Ольга выступил в Новосибирске.Ольга выступил в Новосибирске.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Певица Ольга Бузова прилетела в Новосибирск в среду, 11 декабря: у поющей ведущей вечером предстоит концерт. Девушка уже заселилась в отель, где проведет сегодняшний день перед выступлением: об этом она сообщила своим подписчикам в «Инстаграме».

— Я так сладко спала, а меня разбудили, — жалуется Ольга. — Если что, мы уже на базе, в Новосибирске.

Ольга уже заселилась в отель. Фото: instagram.com

Ольга уже заселилась в отель. Фото: instagram.com

На кадрах видно, что уставшую после перелета певицу тянет прилечь на кровать и немного отдохнуть перед концертом.

Выступление Ольги Бузовой пройдет в ДКЖ. Ранее, «Комсомолка» писала, что в прошлом году концерт певицы был отменен. Фанаты так и не увидели экс-блондинку из Дома-2 на сцене. Во всем они обвинили чемпионат мира по футболу. Обманутым поклонникам Ольги так и не вернули деньги за билеты, поэтому девушки не сильно стремятся попасть сегодня на ее концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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