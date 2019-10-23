Фанатам Ольги Бузовой не вернули деньги за билеты
Фанатам Ольге Бузовой не вернули деньги за билеты. Концерт должен был состояться летом 2018 года. Однако из-за чемпионата мира по футболу его отменили.
— Суды прошли, но иск в нашу пользу, но мы сами ничего дальше делать не стали. Потому что нужно было писать бумагу судебным приставам по месту прописки организатора, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Маргарита, фанатка певицы. — А это стоить больше, чем нам бы денег вернули за билеты.
Фанаты покупали на концерт Ольги не по одному билету. Например, Катерина Килина взяла сразу три — для себя и своих друзей.
В декабре Ольга снова прилетает в Новосибирск с концертом. Фанаты снова встрепенулись. Они хотят получить разрешение попасть на концерт по старым билетам.
— Никакого ответа мы не получили, но скорее всего он будет отрицательный, — предполагает сибирячка Катерина Килина. — Народу обидно, что остались ни с чем.
Сейчас девушки не сильно стремятся попасть зимой на концерт. Старая обида засела в душе, да и снова бояться наступить на те же грабли.
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ИСТОЧНИК KP.RU