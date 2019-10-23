2019-10-23T03:04:35+03:00
Общество

Фанатам Ольги Бузовой не вернули деньги за билеты

Певица теряет поклонников в лице сибиряков
Анна ПАШАГИНА
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Ольга Бузова не приехала на концерт в Новосибирске.Ольга Бузова не приехала на концерт в Новосибирске.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Фанатам Ольге Бузовой не вернули деньги за билеты. Концерт должен был состояться летом 2018 года. Однако из-за чемпионата мира по футболу его отменили.

— Суды прошли, но иск в нашу пользу, но мы сами ничего дальше делать не стали. Потому что нужно было писать бумагу судебным приставам по месту прописки организатора, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Маргарита, фанатка певицы. — А это стоить больше, чем нам бы денег вернули за билеты.

Фанаты покупали на концерт Ольги не по одному билету. Например, Катерина Килина взяла сразу три — для себя и своих друзей.

В декабре Ольга снова прилетает в Новосибирск с концертом. Фанаты снова встрепенулись. Они хотят получить разрешение попасть на концерт по старым билетам.

— Никакого ответа мы не получили, но скорее всего он будет отрицательный, — предполагает сибирячка Катерина Килина. — Народу обидно, что остались ни с чем.

Сейчас девушки не сильно стремятся попасть зимой на концерт. Старая обида засела в душе, да и снова бояться наступить на те же грабли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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