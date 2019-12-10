Матрона помогла: сибирячка забеременела четверняшками благодаря иконе со святой

10 Дек. 03:32 2019-12-11T07:54:37+03:00

Она сделала коллаж с изображением Матроны в своем телефоне, и вскоре узнала, что ждет малышей

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Марина Стеклова — мама четверняшек и популярный блогер. Более ста тысяч человек в интернете следят за приключениями большой семьи, а многодетная мама рассказывает, как управляется с детворой.

В своем блоге сибирячка поднимает разные темы, которые вызывают большой отклик у подписчиков. На этот раз Марина рассказала, что именно помогло стать ей счастливой мамой аж четверых малышей сразу.

Молодая мама рассказывает, что в ее жизни есть место фантазиям, которые потом становятся реальностью. Фото: соцсети.

— Миллиарды самых незначительных мыслей формируют наше будущее. Я расскажу вам про тот чудесный случай визуализации, который привел меня в материнство. Кто-то сейчас хихикнет и скажет, что от визуализации дети не рождаются. А я скажу, что в моей жизни есть место фантазиям и мечтам, которые становятся реальностью. Лето 2017 было совсем иным для нас, не таким бунтарским что ли. Веселые вечеринки мы с мужем заменили на посещения врачей, как-то реже стали проводить время с друзьями, все больше вдвоем, все ближе к мечте Я постепенно начала возвращаться к йоге, и в финале каждого занятия я лежала на полу с закрытыми глазами, смотрела на себя со стороны и гладила по воздуху воображаемый живот, представляя себя и Диму счастливыми родителями в самых мелких деталях. Иногда мне кажется, что сцену с Катюшей на шее у мужа я видела тысячу раз до. Я любитель различных методов визуализации и от классики тоже не стала отказываться.

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Марина скачала приложение для изображений, загрузила туда картинки и сделала коллаж.

- Сфотографировала свою иконку Матронушки, нашла в интернете картинку счастливой беременяшки, фотографию милейших двойняшек мальчика и девочки и собрала свою мечту в коллаж. Каждый день я жадно разглядывала детали этой судьбоносной картинки, сотни завитков на иконке, глазки и носики двойняшек, смешное пузико беременной и, конечно, представляла себя в главной роли.

По словам молодой мамы, коллаж с иконой она составила первого июля, а к концу лета узнала, что они с мужем станут родителями.

Вот такой коллаж сделала Марина, а через пару месяцев узнала, что станет мамой. Фото: соцсети.

В комментариях под постом молодые мамы рассказали около сотни подобных историй со счастливым концом. Но мнения разделились: кто-то просто смотрит на картинки, которые хотел бы воплотить в будущем, часть же подписчиков утверждает, что Марине помогла именно икона святой: сами по себе картинки не имеют магии.

— Матронушка у меня с 2017 года на заставке, как начала думать о ребенке, поставила, и до самых родов она была со мной. Она правда чудотворная.

Коллаж с иконой Марина составила первого июля, а к концу лета узнала, что станет мамой. Фото: соцсети.

— Благодарю за вдохновляющий пример. А я так давно мечтаю и так давно не исполняется, что теперь мне трудно вообще представить, что со мной материнство в принципе может произойти. Всегда просто миллионы препятствий: исправишь одно, появится другое, потом третье и так без конца.

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— Я брала подушку и, как дети делают, запихивала ее под кофту, чтобы сделать беременный живот. Стояла в профиль перед зеркалом и гладила этот живот, представляя, что глажу своего ребенка. Сработало!

— Хорошо, когда мечты сбываются. Знаю тех, кто уверяет, что аффирмации помогают. И тех, кто делает Карты желаний, но не смотря на свою веру и прилагаемые усилия — увы, так и не получил до сих пор результат.

Мнение подписчиков разделились, есть те, кто не верит в магию картинок. Фото: соцсети.

— А я в Матронушку верю. Хотя сама не особо верующая. Мы тоже долго планировали малыша, три года походов по врачам, моих слез каждый месяц, горы тестов и прочее. И однажды, после того, как я прошла все стадии неверия, отрицания, гнева и прочего, я просто шепотом попросила: «Матронушка, помоги пожалуйста» — больше ни слова, всего один раз. И через месяц у нас все получилось. Может и совпадение, но уж очень волшебное.

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— Я не верю в эту теорию. Нарисовать можно чего угодно, хоть бунгало в Африке, хоть дом в Швейцарии, хоть вертолет на крыше своего дома, но если ничего для этого не делать, все это картинка и не более... В вашем же случае надо сказать спасибо доктору, новым медицинским технологиям и вашему здоровью. Картинка — это всего лишь картинка. Нарисуйте себе, как вы летите в космос, думаете сбудется?

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ИСТОЧНИК KP.RU