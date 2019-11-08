«Некоторые пальцем показывают»: мама новосибирских четверняшек рассказала о своей жизни Андрею Малахову

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-08T16:46:02+03:00

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Мама новосибирской четверни Марина Стеклова становится все более знаменитой. В Instagram у нее – 96 тысяч подписчиков, а теперь еще многие узнали о семье, посмотрев ток-шоу Андрея Малахова.

Тема программы была заявлена так: «Неизвестная дочь Ивана Краско». Марину из Новосибирска пригласили быть гостем студии. Но нет, она – не приходится знаменитому артисту дочерью. Просто в шоу участвовали многодетные семьи. В том числе – уникальная новосибирская.

- Хочу познакомить вас еще с одной героиней. Она себя в шутку называет: «квадромама», - представил гостью ведущий.

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Малахов спросил у Марины, как в Новосибирске поддерживают многодетные семьи. На это девушка ответила, что семья собрала «копилку отказов», но отметила, что власти выдали им квартиру в льготную аренду на пять лет.

- Меня пригласили, я с удовольствием согласилась. Было предложение с детьми поехать, но мы - не особо мобильные ребята, - рассказала Марина КП-Новосибирск о поездке в Москву. - Там были замечательные семьи, где восемь-десять детей. Они были с детками, классные семьи.

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На телевидении «квадромама» напомнила и историю своих УЗИ: после каждого визита на диагностику выяснялось, что будущих детей – больше, чем полагали до этого.

- Муж еще сказал, что «больше не пущу тебя» на УЗИ, - вспомнила Марина.

А еще рассказала, что на семью обращают внимание незнакомцы:

- Когда нас видят, что мы идем гулять, некоторые пальцем показывают. Видят, что детей очень много.

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Интернет-пользователи ждут все новых фотографий большого семейства. Фото:www.instagram.com/marinka_kvadromama

ИСТОЧНИК KP.RU