2019-12-03T08:53:10+03:00
Происшествия

После убийства пятилетней девочки в Новосибирске прокуратура проверит органы опеки

Если будут выявлены нарушения, должностные лица понесут наказание
Ульяна ДЖАНКОВА
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Прокуратура проверяет учреждения, которые должны защищать несовершеннолетних.Прокуратура проверяет учреждения, которые должны защищать несовершеннолетних.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура Кировского района Новосибирска проверяет учреждения, которые отвечают за соблюдения прав несовершеннолетних.

Проверка установит, почему вовремя не были приняты меры для того, чтобы избежать гибели пятилетней девочки. Если будут выявлены нарушения и установлена вина должностных лиц, они будут наказаны.

Напомним, по предварительным данным, малышка скончалась от побоев. Ребенка избивали весь день за отказ читать книжку. От полученных травм девочка умерла. В убийстве подозревают ее отчима. Известно, что малышка была немая, поэтому соседи вовремя не услышали криков ребенка и не вызвали полицейских. Позже в полицию позвонил сам мужчина. В это время мама детей находилась в больнице: у нее туберкулез. По словам соседей, обстановка в доме была неблагоприятная. Отчим девочки держал в страхе весь подъезд. Жильцы говорят, что не раз обращались в органы опеки и попечительства для того, чтобы детей оградили от агрессивного соседа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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