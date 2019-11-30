2019-11-30T13:29:26+03:00
Общество

«Собрались биться»: стрелку полусотни подростков-ауешников разогнала полиция

Школьники с трех районов договорились встретиться на улице Народной. Но их драке помешали местные жители, которые набрали 02
Ева ЛЮТОВА
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Сход подростков на улице Народной в Новосибирске.Сход подростков на улице Народной в Новосибирске.Фото: СОЦСЕТИ
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В Новосибирске массовую драку подростков-ауешников предотвратили местные жители улицы Народной, а также полицейские. Около полусотни детей пришли к магазину «Аникс» и стенка на стенку начали выяснять отношения. Все, как в 90-х.

— Собралось много подростков. Собрались биться. Сотрудникам магазина сообщили, что ждут три района. Лет по 15 всем. Есть девочки, — описал сход ауешников депутат горсовета Павел Чернышев.

По его словам, администрация магазина подростков прогнала. Тогда они перебрались к ДК Горького.

— Рассредоточились большими группами по дворам. У моего подъезда человек 60 сейчас, — описала женщина-очевидец.

В итоге местные жители были вынуждены вызвать полицейских. Массовой драки, к счастью, не случилось.

Напомним, блатная идеология АУЕ все популярнее среди подростков. В Новосибирске полиция разбирается сразу с несколькими случаями, когда банды малолеток терроризируют сверстников, вымогают у них деньги, избивают, унижают и снимают это на телефон.

Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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