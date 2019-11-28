Сибирячка, больная раком, отдала собранные ей деньги нуждающимся детям

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-28T15:25:57+03:00

Девушка перевела средства в благотворительные фонды, чтобы помочь с лечением ребятишкам

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Елизавета Веремейчик - мама двоих детей из Новосибирска, у которой обнаружили рак верхней челюсти на 4 стадии. Реальный шанс на спасение для Лизы предложили в израильской клинике: лечение стоило 6 миллионов рублей. Нужную сумму собрали, девушку прооперировали.

— Когда я очнулась после наркоза первая моя мысль была «я жива?» — пишет девушка в социальных сетях. — Потом я увидела мужа который держал меня за руку и поняла, что все хорошо.

Лиза вернулась домой к детям. Состояние сибирячки удовлетворительное. Остатки денежных средств она решила переводить на счета больным детям, чтобы подарить шанс на жизнь каждому нуждающемуся.

— Я помогаю закрывать сборы другим людям, от которых отказались фонды, и состою в попечительском совете фонда «Добро Души», — рассказала Лиза корреспонденту КП-Новосибирск.

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Лиза поняла, что в России ей уже не помогут, и надеется на операцию в Израиле. Шанс на спасение обойдется в 6 миллионов рублей (подробности)

«Верю, что все будет хорошо»: «Комсомолка» помогла сибирячке, больной раком, попасть на лечение в Израиль

Благодаря читателям КП девушке удалось собрать необходимую сумму (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU