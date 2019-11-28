Сибирячка, больная раком, отдала собранные ей деньги нуждающимся детям
Елизавета Веремейчик - мама двоих детей из Новосибирска, у которой обнаружили рак верхней челюсти на 4 стадии. Реальный шанс на спасение для Лизы предложили в израильской клинике: лечение стоило 6 миллионов рублей. Нужную сумму собрали, девушку прооперировали.
— Когда я очнулась после наркоза первая моя мысль была «я жива?» — пишет девушка в социальных сетях. — Потом я увидела мужа который держал меня за руку и поняла, что все хорошо.
Лиза вернулась домой к детям. Состояние сибирячки удовлетворительное. Остатки денежных средств она решила переводить на счета больным детям, чтобы подарить шанс на жизнь каждому нуждающемуся.
— Я помогаю закрывать сборы другим людям, от которых отказались фонды, и состою в попечительском совете фонда «Добро Души», — рассказала Лиза корреспонденту КП-Новосибирск.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сказали — давление, а оказалось — рак: молодая мама из Новосибирска столкнулась со смертельной болезнью
Лиза поняла, что в России ей уже не помогут, и надеется на операцию в Израиле. Шанс на спасение обойдется в 6 миллионов рублей (подробности)
«Верю, что все будет хорошо»: «Комсомолка» помогла сибирячке, больной раком, попасть на лечение в Израиль
Благодаря читателям КП девушке удалось собрать необходимую сумму (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU