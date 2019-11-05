«Верю, что все будет хорошо»: «Комсомолка» помогла сибирячке, больной раком, попасть на лечение в Израиль
Молодой маме из Новосибирска Елизавете Веремейчик благодаря неравнодушным читателям «Комсомолки» удалось собрать 6 миллионов рублей. Напомним, ранее мы писали, что у сибирячки рак 4 стадии и девушке нужна срочная операция в Израиле. Теперь у Лизы будет шанс получить нужное лечение.
— Поездка за новой жизнью! Спасители мои, всем привет и бесконечная Благодарность за то, что вы подарили мне шанс на жизнь! — пишет Лиза в социальных сетях.
Сейчас девушка с мужем уже в Тель-Авиве. Ей нужно пройти ряд обследований, дождаться результатов и уже после этого врачи проведут операцию.
— Мое состояние среднее. Я держусь. Верю, что все будет хорошо. Осталось совсем чуть-чуть. — описывает свое состояние Елизавета.
Подписчики девушки тоже поддерживают ее в комментариях:
— Все будет хорошо! Ты справишься! Ты сильная! Мы с тобой !
— Будем держать за тебя кулачки!
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Лиза поняла, что в России ей уже не помогут, и надеется на операцию в Израиле. Шанс на спасение обойдется в 6 миллионов рублей (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU