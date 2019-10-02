Сказали - давление, а оказалось - рак: молодая мама из Новосибирска столкнулась со смертельной болезнью

Елизавете Веремейчик всего 21 год, но у нее уже двое детей - двух и трех лет. Девушке некогда болеть, но судьба распорядилась иначе - рак верхней челюсти 4-й стадии. В России помочь отказались - врачи говорят, слишком поздно… Сделать ничего нельзя. Но Лиза не опускает руки, она хочет попробовать спасти свою жизнь, для этого нужно отправиться на лечение в Израиль.

Девушка проводила много времени со своими детьми. Фото: личный архив.

«МЫСЛЕННО ПОХОРОНИЛА СЕБЯ»

- В мае 2018 года у меня начала сильно болеть голова, - начала рассказ Лиза. - Боли были не сильные, и я списывала все на мигрень и переутомление. Стала пить обезболивающие.

Прошло два месяца, боли усилились, а таблетки помогать перестали. Лиза обратилась к терапевту, чтобы он помог найти причину болезни.

- Врач осмотрел меня и поставила диагноз «остеохондроз». Назначили два месяца уколов. Никто не знал, что это лечение окажется ошибочным, - продолжает Лиза.

Через месяц девушку увезли на «Скорой помощи» - из-за сильных болей в голове сибирячка начала терять сознание. В медучреждении сделали КТ, ничего не обнаружили. Врачи списали все на высокое давление и отправили лечиться домой.

- Через два дня муж отвез меня на платное МРТ, где и обнаружили огромное образование в области гайморовой пазухи, - вспоминает сибирячка.

В ноябре 2018 года девушке провели трансназальную биопсию и поставили смертельный диагноз «аденокистозный рак верхней челюсти с распространением в носовую полость, глазницу и общую черепную коробку, разрушением прилегающих костей лицевого скелета». Новообразование на последней, 4-й стадии.

- Когда мне сказали, что это рак, да еще и на 4-й стадии, я мысленно похоронила себя. Каждый вечер перед сном я прощалась с детьми, потому что боялась не проснуться, - признается девушка.

Химиотерапия сибирячке не помогла. Фото: личный архив.

«ВРАЧИ УКАЗЫВАЛИ НА ДВЕРЬ»

Жизнь Лизы превратилась в сплошные походы по больницам, которые не давали результатов. Девушку отправили в Томский онкологический центр, который специализируется на опухолях головы и шеи.

- Должны были провести операцию, но врачи признали опухоль неоперабельной и отправили меня домой, - объясняет Лиза.

Пришлось вернуться в клинику имени Мешалкина, где делали биопсию. Врачи приняли решение провести лучевую терапию. Лизу отправили к терапевту, а та, в свою очередь, - на учет в онкологический диспансер.

- В диспансере отказались ставить меня на учет, объяснив это тем, что у них нет специалистов нужного профиля. Да и зачем вроде бы - все равно уже 4-я стадия, - рассуждает Лиза.

И все же в декабре 2018 года Лизе провели первый курс самой сильной химиотерапии.

- Химиотерапия не дала никаких результатов. Опухоль не уменьшилась, а только начала расти с новой силой, - вздыхает девушка. - Как оказалось позже, этот вид рака не поддается химическому лечению.

В семье Лизы наступили тяжелые времена. Мужу пришлось уволиться с работы, чтобы сидеть с маленькими детьми.

Лиза очень скучает по своей семье. Фото: личный архив.

НУЖНА ОПЕРАЦИЯ

Лизиному отцу сказали, что девушку больше не стоит мучить. Врачи не видели смысла в лечении. По их словам, на тот момент жить Лизе оставалось не больше четырех месяцев. Но семья не опустила руки и снова обратилась в клинику имени Мешалкина, чтобы все-таки попробовать лучевую терапию.

- В клинике сказали, что в этом нет смысла. Если «химия» не помогла, то на лучевую терапию никаких надежд точно нет. Все врачи утверждали, что нужна операция, но делать никто не брался. Мы писали во все онкологические и нейрохирургические центры страны. Везде - отказ, - говорит Лиза.

Тогда начались поиски клиник за границей. В Израиле согласились прооперировать девушку. Цена вопроса - 6 миллионов рублей. Семья Лизы стала обращаться в фонды.

- Один фонд все же сумел договориться с клиникой имени Мешалкина, чтобы попробовать провести лучевую терапию, и меня госпитализировали, - рассказывает сибирячка.

Процедуры дали результат - опухоль уменьшилась на 25 процентов. Оставшаяся часть новообразования находится в труднодоступных местах, поэтому продолжать лучевую терапию больше нет смысла.

- Я снова обратилась в минздрав, мои документы отправили главному онкологу РФ, меня пригласили в Москву на очную консультацию, - добавляет Лиза.

По словам сибирячки, шансов на то, что ее прооперируют в России, нет. Сейчас Лиза проходит поддерживающее лечение до вылета в зарубежную клинику.

Если вы хотите помочь Елизавете Веремейчик, можете отправить ей средства на банковскую карту по номеру телефона 8-952-919-62-82 либо по номеру счета 5469 4400 1207 8029.