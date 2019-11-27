2019-11-27T09:06:28+03:00
Общество

«Комсомолка» помогла новосибирцам добиться, чтобы в ЖК «Радуга» ходила еще одна маршрутка

Решение транспортной проблемы люди добивались почти полгода
Ульяна ДЖАНКОВА
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Люди вынуждены были мерзнуть на остановке в ожидании транспорта.Люди вынуждены были мерзнуть на остановке в ожидании транспорта.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Новосибирске со среды, 27 ноября, к ЖК «Радуга Сибири» запустили дополнительный транспорт. Об этом сообщили в мэрии города.

— Меняется наименование маршрутного такси № 64 «Юго-Западный ж/м — Ул. Писемского» на «Юго-Западный ж/м — ЖК «Радуга Сибири» в связи с изменением схемы движения маршрута. Из пути следования маршрута № 64 исключается участок от площади имени Карла Маркса до остановки «Ул. Писемского». Теперь от площади имени Карла Маркса маршрутное такси пойдет по улицам Ватутина, Широкой, Троллейной, Пархоменко, Новосибирской, Широкой, Невельского, Забалуева, Фасадной, Забалуева, Порт-Артурской, далее — по дороге до дома № 90 на улице Забалуева, — добавили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, жители ЖК «Радуга» пожаловались в соцсетях на то, что не могут уехать из микрорайона, так как к ним редко ходит общественный транспорт.

На маршруте №12 по документам должны курсировать 7 маршрутных автомобилей. По факту — максимум четыре. Чаще всего — это 1-2 маршрутки. Жильцы стоят на остановке в режиме ожидания порой до часа. Со стороны, казалось бы, сущие пустяки. Но в Новосибирск пришла настоящая зима и лютые холода, а дети вынуждены были идти до школы около километра пешком вдоль железнодорожных путей и леса.

В начале ноября корреспонденты «КП-Новосибирск» отправили свой запрос в мэрию города, чтобы уточнить, возможно ли в ближайшее время решить проблему жителей, ведь скоро наступят холода. Тогда мэрия города провела проверку и признала, что проблема на самом деле существует. Чиновники пообещали наладить движение маршрутки №22 и дополнительно пустить транспорт до микрорайона.

После изменения в пути следования маршрут №64 стал одним из самых протяженных в Новосибирске. Он проходит через весь город с левого берега на правый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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