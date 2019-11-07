«Люди измучены часами стоять на остановках!»: жители ЖК «Радуга Сибири» пожаловались на проблему с маршрутками

СЕГОДНЯ 05:08 2019-11-07T05:08:12+03:00

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Жители ЖК «Радуга Сибири» просят обратить на них внимание и решить вопрос с маршрутками. Свой крик о помощи они опубликовали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Вот уже много месяцев мы в буквальном смысле слова отрезаны от большой земли. Пенсионеры и дети вынуждены ходить пешком и в мороз, и в жару до ЖК «Чистая слобода», чтобы уехать в город. Транспорт по маршруту №12 ходит с регулярностью примерно раз в час. Люди мучаются на остановках, ходят пешком, не могут уехать вовремя, словно в ловушке. После 20:00 приехать на общественном транспорте практически нереально. Обращение в ЦУГАЭТ не дает никакого должного эффекта. На маршруте №12 по документам должны курсировать 7 маршрутных автомобилей. По факту — максимум четыре. Чаще всего — это 1-2 маршрутки. Жильцы стоят на остановке в режиме ожидания порой до часа. Со стороны, казалось бы, сущие пустяки! Но каково это на самом деле — в пронизывающий мороз или палящий зной выглядывать на дорогу и отсчитывать каждую минуту в надежде, особенно детям? — пишет жительница ЖК «Радуга Сибири» Евгения Шульгина.

Новосибирцы переживают за свое здоровье и безопасность, когда пешком идут несколько километров до «Чистой Слободы», ведь только оттуда они могут уехать в город.

— Летом заезжали туда. Обратно ехали с женщиной. Подвозили до конечной у «Зари». Она как раз искала небольшую квартиру, чтобы перебраться в город. Это летом можно пройтись, а зимой как? — пишут подписчики паблика.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города с просьбой прояснить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU