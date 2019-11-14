2019-11-14T03:13:18+03:00
Общество

«Пустим дополнительную маршрутку»: жителям ЖК «Радуги» пообещали решить проблему с транспортом

В мэрии города подтвердили, что проблема на самом деле есть
Ульяна ДЖАНКОВА
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На город надвигаются холода, а жители ЖК «Радуга Сибири» вынуждены замерзать в ожидании маршрутки.На город надвигаются холода, а жители ЖК «Радуга Сибири» вынуждены замерзать в ожидании маршрутки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Новосибирске жители ЖК «Радуга Сибири» столкнулись с транспортной проблемой. На маршруте №12 по документам должны курсировать 7 маршрутных автомобилей. По факту — максимум четыре. Чаще всего — это 1-2 маршрутки. Жильцы стоят на остановке в режиме ожидания порой до часа. Со стороны, казалось бы, сущие пустяки. Но на Новосибирск надвигаются морозы, а дети вынуждены до школы идти около километра пешком вдоль железнодорожных путей и леса.

Корреспонденты «КП-Новосибирск» отправили свой запрос в мэрию города, чтобы уточнить, возможно ли в ближайшее время решить проблему жителей, ведь скоро наступят холода.

— Проведенный анализ транспортной работы маршрута по системе «АСУ-Навигация» за октябрь 2019 года свидетельствует об отдельных сбоях в работе указанного маршрута. ООО «Демос-С» указано на необходимость соблюдения договорных обязательств в части соблюдения утвержденных расписаний движения. Работа маршрута находится на особом контроле отдела диспетчерского управления МКУ «ЦУГАЭТ». По итогам рассмотрения на маршрутной комиссии города Новосибирска от 25.10.2019 принято решение изменить маршрут маршрутного такси № 64 «Юго-Западный ж/м — ул. Писемского» до ЖК «Радуга Сибири» через пл. К. Маркса. В настоящее время идет оформление маршрутной документации, после завершения, которого в течение ноября текущего года работа маршрута будет организована по измененной схеме, — ответили в мэрии.

На маршруте только один автобус. Фото: жители ЖК «Радуга Сибири»

На маршруте только один автобус. Фото: жители ЖК «Радуга Сибири»

Мы связались с жителями ЖК «Радуга», чтобы поинтересоваться наладилось ли движение маршрутки №12.

— Все осталось по-прежнему. Судя по карте даже сейчас на маршруте всего одна машины …- написали новосибирцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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