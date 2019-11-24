2019-11-24T16:15:05+03:00
Общество

Молодую маму, впавшую в кому в Китае, перевезли в Новосибирск

Маша летела с подключенным аппаратом ИВЛ и врачом
Анна ПАШАГИНА
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Сейчас Маша лежит в одной из новосибирских больниц. Фото: соцсети.Сейчас Маша лежит в одной из новосибирских больниц. Фото: соцсети.
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За Марию Силантьеву из Новосибирска переживает вся страна. Напомним, у молодой мамы обнаружили лимфому. В России от сибирячки отказались врачи, и девушка отправилась в клинику в Корею. Потом Машу перевезли в Китай, чтобы попробовать новую методику лечение. В Пекине Маша впала в кому и ее мужу предложили отключить ее от аппарата ИВЛ. Но супруг сибирячки отказался, и продолжает бороться за Машу. Он добился, чтобы Машу перевезли домой.

— Ну а мы тем временем прилетели домой! — сообщает в группе поддержки сибирячки ее муж в социальных сетях. — Сумасшедший был день, ну то есть два в одном. Мы не спали ночью. Работу работали.

Во время перелета с сибирячкой были врачи скорой медицинской помощи. Маша летела с подключенным аппаратом ИВЛ. Сейчас молодая мама находится в реанимации в одной из новосибирских больниц.

Пользователи соцсетей поддерживают Машу и ее мужа:

— Лучшая новость! Поздравляю вас ребята, вы дома! Желаю победить все трудности. Вы все молодцы!

— Вы герои!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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