10 человек вышли на улицу на один час, чтобы поддержать избитого 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-23T13:46:53+03:00

Пикет организован против оскорблений по национальному признаку и в поддержку ужесточения визового режима в стране

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Сегодня в Новосибирске прошел пикет в поддержку 9-летнего мальчика, которого избили четверо детей мигрантов. Националисты заявили о своих целях — ужесточение въезда в страну для иностранных граждан, привлечение общественности к этой теме.

— Нас вышло 10 человек, многие не пришли из-за погоды. Растянули один баннер, все было согласовано, поэтому никаких эксцессов не было. Приняли резолюцию во время пикета об ужесточении визового режима, — рассказал КП-Новосибирск один из организаторов Андрей Афанасьев.

Активисты заявили, что мигранты, нарушившие закон на территории России, нарушающие межэтнические мир и согласие должны быть немедленно депортированы из страны. Они также потребовали тщательного расследования дела, по которому четверо подростков избили девятилетного школьника на детской площадке.

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Придя домой, мальчик потерял сознание, врачи увезли его в больницу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU