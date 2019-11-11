2019-11-11T11:51:23+03:00
Общество

«Они достали зажигалки и угрожали сжечь!»: толпа школьников избила третьеклассника на футбольном поле

Придя домой, мальчик потерял сознание, врачи увезли его в больницу
Ульяна ДЖАНКОВААнна ПАШАГИНА
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В Новосибирске девятилетнего мальчика избила толпа школьников на футбольном поле.В Новосибирске девятилетнего мальчика избила толпа школьников на футбольном поле.
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В Новосибирске на футбольном поле, расположенном рядом с домом №10/1 на проспекте Дзержинского, школьники толпой избили девятилетнего мальчика. Когда ребенок пришел домой, он потерял сознание. Врачи увезли его в больницу, где диагностировали у школьника сотрясение мозга.

— Все произошло в субботу, 9 ноября, примерно в три часа дня, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика. — Сын гулял с другом из соседнего дома. Они играли в футбол. Сначала на площадки никого не было. Потом подошел нерусский мальчик, они позвали его в игру, втроем же веселее. Но что-то во время игры пошло не так. Этот мальчик пнул друга сына, да так, что тот упал. Сын за него заступился. В ответ школьник начал материться, а потом достал две зажигалки и начал угрожать, что подожжет мальчишек.

Два друга забрали зажигалки у агрессивного школьника и выкинули их. Потом они разошлись, но сын сибирячки вернулся на поле за бутылкой воды. А там было уже четверо мальчишек. По словам мамы, мальчики догнали ее сына и потащили к мусорному контейнеру, куда он с другом выкинул зажигалки. Они хотели заставить достать их, но мальчишка отказался. За это его избили.

Мама пострадавшего мальчика решила заявить в полицию на агрессивное нападение школьников.

Читайте подробности в ближайшее время на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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