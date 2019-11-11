«Ах ты, свинья русская! Я тебя сейчас подпалю!»: четверо мальчишек жестоко избили третьеклассника

На одной из спортивных площадок Новосибирска четверо детей избили третьеклассника. Ему чудом удалось сбежать от агрессоров. Дома из-за полученных ударов Рома потерял сознание. Ребенка положили в больницу, сейчас за ним наблюдают врачи. Корреспондент КП-Новосибирск связался с мамой Ромы, чтобы узнать подробности страшной истории.

Сейчас мальчик находится в больнице. За его здоровьем наблюдают врачи. Фото: личный архив.

«ГОРЕТЬ ТЕБЕ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ»

В семье Катречко трое детей, Рома - старший, ему девять лет. Всегда готов прийти маме на помощь, да и учителя отмечают мальчика за доброту и честность.

- Рома всегда за всех заступается, если видит, что незаслуженно обижают. Однажды не побоялся пятиклассника и встал на защиту маленькой девочки, которую толкали, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск мама Ромы - Олеся Катречко.

Рому избили днем в соседнем дворе. Мальчик с другом играл в футбол, на площадке, кроме них, никого не было.

- К друзьям подошел нерусский мальчик-ровесник и тоже попросился поиграть. Ребятам не жалко было - пустили с ними побегать. Втроем ведь веселее, - продолжает Олеся.

Именно в ходе игры между школьниками и произошел конфликт. Новенький пнул друга Ромы, тот от удара упал. Рома решил заступиться, но ему достался сначала толчок, а потом…

- Малознакомый мальчик назвал моего сына русской свиньей, там еще много матов было в речи, перечислять их не буду… Достал две зажигалки из разных карманов и сказал: «Я тебя сейчас подпалю, и ты будешь гореть синим пламенем», - описывает женщина.

Друг Ромы пытался предотвратить конфликт, отобрал зажигалки и выкинул их в урну.

Старший сын - хороший помощник для мамы. Фото: личный архив.

«ОНИ СЕЛИ ЕМУ НА ЛИЦО»

Новенький ушел, друзья тоже отправились по домам. По дороге Рома вспомнил, что оставил на поле бутылку с водой, и решил за ней вернуться. На футбольном поле мальчика уже ждали четверо девяти-десятилетних школьников. Больше во дворе не было ни души.

- Они схватили Рому за руки и куртку и потащили к мусорке. Сын пытался вырваться, а «захватчики» говорили в это время, что еще покажут, кто у кого дома находится, - передает Олеся рассказ Ромы. - Они притащили Рому к урне и приказали найти зажигалки, которые сын вместе с другом выкинул.

Рома отказался это делать, и его повалили на землю. Хулиганы сели мальчику на лицо, били кулаками по голове, пинали ногами по бокам…

Мама мальчика будет добиваться правды в суде.

Рому спас случай - мимо проходил мужчина. Увидев происходящее, прикрикнул на шпану, те сразу отпустили свою жертву и убежали.

- Сын пришел домой, зашел в квартиру и потерял сознание. У него лицо очень сильно пострадало. Я сразу же вызвала полицию и «Скорую». Сына увезли в больницу, - говорит Олеся Юрьевна. - Обидчиков он знает - учатся в одной школе. Один мальчик - ровесник, другие, может, всего на год старше.

В больнице сказали, что у Ромы сотрясение мозга и сильный ушиб мягких тканей. Предстоит провести полное обследование мальчика, чтобы понять, как избиение сказалось на его здоровье.

Олеся Катречко не собирается пускать все на самотек. Она напишет заявление в полицию и попытается достать видео с камер наблюдения для подтверждения слов в суде.

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