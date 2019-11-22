После коммунального ЧП новосибирцам пересчитают плату за отопление

СЕГОДНЯ 19:38 2019-11-22T19:38:10+03:00

Жителям Кировского района начисление будет делать только с того момента, как в домах восстановилась комфортная температура

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В этом месяце жители Кировского района заплатят меньше за отопление. Об этом заявил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков на личной встрече с сибиряками, оставшимися без тепла из коммунального ЧП. Напомним, авария на теплотрассе произошла несколько дней назад. Без тепла осталось 45 домов.

Люди согревались разными способами: кто-то феном квартиру грел, некоторые одевались, как капуста. Детей многие отправили ночевать к родственникам. Так же были развернуты пункты обогрева.

— Начисления будут производиться только после завершения периода восстановления комфортной температуры в домах, — рассказал Андрей Колмаков.

Когда температура станет приемлемой, будет понятно после мониторинга, который постоянно проводит управляющая компания. Так что переплачивать за отопление никому не придется.

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ИСТОЧНИК KP.RU