Новосибирские коммунальщики устранили аварию в Кировском районе

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-20T08:55:39+03:00

Скоро в жилых домах и других зданиях потеплеет

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В среду, 20 ноября, в 10.40 утра коммунальщики починили порыв на теплотрассе на улице Комсомольской. Об этом сообщили, в СГК.

Сейчас заполняется тепловая сеть. В ближайшие часы тепло начнет поступать в жилые дома и другие здания.

Напомним, накануне вечером 19 ноября, в Кировском районе города случился порыв на теплотрассе по улице Комсомольская. В зоне отключения оказались 43 дома Северо-Чемского жилмассива, а также социальные объекты. С 23.30 часов ремонтные бригады СГК приступили к устранению аварии. Отремонтировать трубопровод удалось быстрее, чем планировали энергетики. Специалисты сразу же приступили к заполнению теплосети. На то, чтобы тепло дошло до квартир новосибирцев потребуется пару часов.

На объекте работали три ремонтных бригады, электрогазосварщики и автобригада. Было задействовано семь единиц техники, в том числе, мастерская аварийно-восстановительных работ МАВР.

Тепловая инспекция осуществляет контроль температуры в помещениях, попавших в зону отключения.

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На трубопроводе по улице Комсомольской — порыв. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU