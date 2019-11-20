За окном — минус 26: в Кировском районе жители 43 домов остались без отопления
В Кировском районе на Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска без тепла остались жители 43 домов. Авария произошла на теплотрассе по улице Комсомольской. ЧП случилось в 23.30, 19 ноября. Всю ночь жители находились в своих квартирах без отопления.
— Теплосетевое подразделение СГК задействовало три ремонтные бригады, а также семь единиц техники, в том числе мастерскую аварийно-восстановительных работ МАВР.
На объекте находится директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.
Сотрудники теплосетевого подразделения планируют завершить сварочные работы к 12-00, после чего начнется заполнение теплотрассы, и тепло будет поступать в дома. После ремонта на заполнение трубопровода уйдет еще 2-3 часа. До 20 градусов вода в трубопроводе нагреется к 15.00, — прокомментировали в СГК.
Компания оперативно сообщает о том, как ведутся ремонтные работы в своих группах в соцсетях. Экстренно коммунальщики меняют более 3 метров трубы, поврежденный участок уже вырезан.
Тепловая инспекция замеряет температуру в домах и детском саду 507 и школе 196, подключенных к теплосети. Сейчас температура в домах, саду и школе 16-17 градусов.
В Новосибирске жители 43 домов - без тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU