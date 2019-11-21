2019-11-21T17:41:54+03:00
Общество

Грели квартиру феном: как сибиряки выживали без отопления в 30-градусный мороз

Корреспонденты КП-Новосибирск в Северо-Чемском жилмассиве прошли по квартирам многоэтажек, оказавшихся в зоне отключений
Екатерина КОМЯКОВААнна ПАШАГИНААлександра СЕМИКАЛЕНОВА
Поделиться:
Лайфхак от сибиряков: феном можно хорошо согреть одну комнату.Лайфхак от сибиряков: феном можно хорошо согреть одну комнату.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Сегодня вечером тепло должно появиться во всех квартирах Северо-Чемского жилмассива Новосибирска. Для местных жителей это будет праздник. Два дня они прожили без отопления - квартиры остывали постепенно. Мы побывали в самых холодных многоэтажках города и узнали, как люди перенесли коммунальное ЧП.

Ребятня по квартире в шубах не ходит - все благодаря обогревателям. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ребятня по квартире в шубах не ходит - все благодаря обогревателям.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как только стало известно, что быстро устранить аварию не получится, власти организовали для людей пункты временного проживания - их устроили в трех местных школах, где можно было поесть и даже переночевать. Однако этим вариантом так никто и не воспользовался. Мы обзвонили школы, везде сказали:

- Мы во всеоружии, но к нам никто не пришел.

Котикам тоже нужны пледы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Котикам тоже нужны пледы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Изначально без отопления остались 42 многоквартирных дома, вчера ночью были подключены к системе 30, еще в 12 домах запустят систему в ближайшие часы. На разогрев квартир уйдут еще сутки, но большинство жильцов не испугались морозов. Так и остались жить в своих «нетопленных» квартирах.

- Отопления у нас нет с понедельника. Сначала было плановое отключение, теперь авария. Мы уже четыре дня живем без горячей воды и тепла. У меня на кухне всего 12 градусов. Ребенка к бабушке увезли - дочке всего три года, а я сижу с обогревателем, - рассказывает Ольга Болтунова, жительница дома № 14 по улице Комсомольской. - Но нам даже не себя больше жалко, а мужиков, которые на морозе работают - чинят трубы.

Жителям многоэтажек жалко не только себя, но и мужчин, которым приходится работать целый день на морозе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жителям многоэтажек жалко не только себя, но и мужчин, которым приходится работать целый день на морозе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сибиряки охотно открывали двери и рассказывали о том, как героически преодолевали холода. Делились опытом и советами:

- А мы вот феном квартиру обогреваем - вчера он нам всю квартиру согрел. Очень эффективно его под одеяло засовывать. Ноги согревает за 2 минуты. Это наша русская смекалка! Еще можно в пластиковые бутылки горячую воду набирать и тоже класть в ноги, - делится советами жительница другой квартиры.

Малышня под одеялом. Мальчишки даже рады холодам - в школу ходить не надо, там ведь тоже отопления нет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Малышня под одеялом. Мальчишки даже рады холодам - в школу ходить не надо, там ведь тоже отопления нет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Владимир Белоусов говорит, что перебои с теплом в его доме появились с начала ноября, еще на этапе запуска отопления. Он согревается самым обычным способом - ничего «криминального», просто одевается потеплее, по принципу капусты.

Главная по дому поделилась с корреспондентом своим восхищением. Вызвали его жители многоэтажки.

Термометр в одной из квартир: 14 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Термометр в одной из квартир: 14 градусов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Люди в квартирах одеты сейчас, как Деды Морозы. Я удивляюсь их долготерпению! Все понимают, что я их в беде не оставлю. Мы ведь все в одной лодке находимся, - говорит сибирячка.

Владимир Белоусов поставил под обогреватель чашку с водой, чтобы не «сжечь» воздух. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Владимир Белоусов поставил под обогреватель чашку с водой, чтобы не «сжечь» воздух.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как сообщили 21 ноября на брифинге представители ООО «Сибирская генерирующая компания», сегодня с 16.30 начался запуск системы отопления по домам, через несколько часов отопление будет восстановлено во всех квартирах.

Греют комнаты феном и не ходят в одних трусах: как новосибирцы пережили отключение отопления в 30-градусные морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День логопеда 2020: история и традиции международного праздника
Каждую осень свой профессиональный праздник отмечают специалисты, корректирующие дефекты речи у детей и взрослых. Международный день логопеда в 2020 году будет праздноваться в России и других странах
Новости 24
Его узнали в Барнауле: новосибирский альфонс оказался вором и мошенником
Новосибирский коллекционер хранит французское ружье 1777 года
«Встретила с огромной улыбкой»: вдова Алексея Костюшкина подарила Светлане Сургановой книгу
Француз исполнит в Новосибирске песни Стаса Михайлова и Аллы Пугачевой
Это норма? Сибирячка сняла на видео врача в грязном, рваном халате
Замерз, наверное: подросток украл из квартиры зимнюю одежду
План действий: что делать, если машину выбросили из колеи
Сибирские ученые нашли в Оби червей, вызывающих рак
В школе прокомментировали историю про двух отравившихся снюсами подростков
Мерзнуть осталось недолго: коммунальщики обещают вернуть отопление в дома сибиряков до вечера
Андрей Травников обозначил приоритеты социально ориентированного бюджета региона на 2020-2022 годы
Кошки мерзнут: новосибирский приют пострадал из-за аварии
В Новосибирске борются со школьными поборами в соцсетях
«Сдайте полторы тысячи на техничку и охранника»: сибиряк возмутился поборами в школе
В Новосибирске семья с детьми отравилась угарным газом
Новосибирцы из-за очереди устроили драку в травмпункте
Стоят с часа ночи: новосибирцы выстроились в очередь за дешевой медсправкой на права
В «Толмачево» рейс Новосибирск-Москва задерживают почти на сутки
«Меняем 30 метров трубы»: в Новосибирске по-прежнему устраняют коммунальную аварию
На Димитровском мосту на ходу загорелась иномарка
«Морозов даже птицы не выдержали»: голубь решил погреться в трамвае
Губернатор Андрей Травников взял под личный контроль ремонт теплосетей на Северо-Чемском жилмассиве