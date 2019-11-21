Мерзнуть осталось недолго: коммунальщики обещают вернуть отопление в дома сибиряков до вечера

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-21T12:20:15+03:00

Несколько домов были без отопления. Фото: МЧС

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Сибирская генерирующая компания пообещала вернуть тепло в дома, которые пострадали из-за аварии. Напомним, вечером 19 ноября на теплотрассе в Кировском районе. Без тепла остались жители нескольких домов.

— Управляющим организациям в ближайшее время будут даны телефонограммы на запуск отопления. Чтобы радиаторы в квартирах стали горячими, потребуется несколько часов, и не менее суток, чтобы температура в квартирах стала комфортной, — сообщают в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Устранение аварии длилось с почти сутки. Утром 21 ноября ремонтные работы пришлось продлить - неполадка оказалась серьезной.

— Вскрытый трубопровод находился в очень плохом техническом состоянии, более короткий отрезок трубы просто невозможно было бы приварить к трубопроводу», — пояснил советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

К теплоснабжению подключают 12 жилых домов, а также 3 детских и одно лечебное учреждение:

— жилые дома: Комсомольская, 14, 8, 6,6/1, 4; Герцена, 8, 8/1, 8/2, 6, 6/1, 20, 10;

— детские сады: Герцена, 10/1, 12, 14;

— больница: Герцена, 11;

— торговые и хозяйственные здания: Комсомольская, 2, 2/1, 2/2; Герцена, 6, 20/1.

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ИСТОЧНИК KP.RU