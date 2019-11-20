Власти раздают обогреватели: 60 зданий в Новосибирске остались без тепла

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-20T16:52:11+03:00

В городе произошла коммунальная авария. Для людей приготовили запасные места ночлега и автобусы для обогрева

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В Новосибирске ликвидируют коммунальную аварию. ЧП случилось в Кировском районе: 43 жилых дома и еще 17 зданий остались без отопления.

- Температурный режим в квартирах сохраняется в пределах 16 градусов. Место порыва обнаружено, дефект устраняют три бригады Сибирской генерирующей компании, - докладывает областное управление МЧС России. - Восстановление тепла по стандартной схеме планируется к семи утра 21 ноября

В школах – на Чигорина, 8, Чемской, 8 и Урманова, 26 – оборудовали места для ночлега. Те, кому холодно дома, могу прийти туда. Там же можно будет получить горячее питание. В МЧС сообщают и об автобусах для обогрева.

- Ведется прием заявок на получение обогревателей по телефону 051 в единый дежурно-диспетчерской службе мэрии города Новосибирска, - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU