2019-11-20T18:48:37+03:00
Общество

В Новосибирске 30 домов подключат к отоплению в ближайшие часы: но переночевать жителям лучше у друзей

Остальные 12 домов на Северо-Чемском начнут подключать 21 ноября в 7.15
Екатерина КОМЯКОВА
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Комфортная температура вернется в квартиры не меньше, чем через сутки.Комфортная температура вернется в квартиры не меньше, чем через сутки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коммунальная авария в Кировском районе Новосибирска до сих пор не устранена. Два порыва на теплотрассе по улице Комсомольской были обнаружены один за другим: сначала поздно вечером 19 ноября, следующий порыв — сегодня в 14.30. В Сибирской генерирующей компании сообщают, что первый дефект уже устранен, управляющим компаниям сообщили, что можно запускать систему отопления.

— Ожидаем, что жители тридцати домов из сорока двух получат теплоснабжение к полуночи. Идет заполнение трубопроводов и систем отопления, — сообщают в СГК.

По второму порыву также есть информация, сроки отключения — до 7.15 21 ноября. Энергетики пробуют решить проблему быстрее. Пока в зоне отключения находятся 12 домов, 3 детских сада и одно медучреждение.

Перечень адресов, где отопления не будет до завтрашнего утра:

— дома: Комсомольская, 14, 8, 6,6/1, 4; Герцена, 8, 8/1, 8/2, 6, 6/1, 20, 10;

— детские сады: Герцена, 10/1, 12, 14;

— больница: Герцена, 11;

— торговые и хозяйственные здания: Комсомольская, 2, 2/1, 2/2; Герцена, 6, 20/1.

Жителей предупреждают, что помещения не смогут слишком быстро прогреться. Эту ночь людям, чьи дома попали в зону отключений, лучше провести у родственников или друзей. Администрация также организовала пункты временного размещения. Комфортная температура должна вернуться в дома примерно через сутки после подключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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