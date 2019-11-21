Кошки мерзнут: новосибирский приют пострадал из-за аварии

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-21T11:50:16+03:00

И в морозы животным очень нужна помощь

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Фотографии замерзших кошек появились в социальных сетях. Жалостливые фото опубликовала группа «Кошки и коты Северо-Чемской, Новосибирск». Дом, в котором находится приют попал под аварийное отключение из-за прорыва трубы. ЧП произошло вечером, 19 ноября. Жители домов на Комсомольской, Герцена и других улицах Северо-Чемского жилмассива, уже 3 сутки сидят без отопления.

— Все обитатели приюта собрались в одной комнате. Два обогревателя работают не выключаясь. Если в конце концов не выдержит домовая проводка — 14-15 градусов, как сейчас, покажутся раем, — сообщают администраторы группы Светлана Смирнова.

На кадрах видно, как животные ютятся группками, заворачиваются в одеяла и пытаются забраться повыше, чтобы не сидеть на холодном полу.

Хозяйка приюта просит неравнодушных помочь замерзающим кошечкам сытным кормом или же ненужным обогревателем-пластиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU