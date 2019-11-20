2019-11-20T18:35:08+03:00
Спорт

Спортсмен разбил бутылку об голову девушки ради хайпа

Новосибирский каратист выложил в сеть видео, на котором людей бьют пустыми бутылками. У этой «жестокости» есть объяснение
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Спортсмен сделал нарезку видео, на которых людей бьют бутылками. Фото: www.instagram.com/oleg_aurumfilmСпортсмен сделал нарезку видео, на которых людей бьют бутылками. Фото: www.instagram.com/oleg_aurumfilm
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В сети появилось видео, на котором об людей разбивают пустые бутылки. Ролик состоит из отдельных фрагментов, соединенных в один: удары достаются разным людям. Один из них наносит ребенок. В другом бутылкой по голове получает девушка.

Видео выложил в Instagram новосибирский спортсмен и режиссер Олег Захаров. Обладатель черного пояса карате и создатель многочисленных комедийных боевиков сам подготовил эту нарезку. И именно он разбивает бутылку об голову девушки. Впрочем, снятые на камеру события – не жестокие. Все это – трюки.

Бутылки сделаны из сахара и предназначены как раз для съемок подобных сцен. Все, что происходит в кадрах – срежиссировано самим Захаровым. Преимущественно это – фрагменты его фильмов.

«А че вы их все бьете, заставьте лучше кого-нибудь съесть одну бутылочку», - предложил один из комментаторов. Но поедание бутылок режиссер и каскадер Захаров уже демонстрировал. Это «стекло», действительно, можно употреблять в пищу, если только нет противопоказаний к сладкому.

«Если поторопиться – можно травмироваться», - герой удивительного снимка рассказал, как сделать крутую растяжку. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Каратист регулярно выкладывает в сеть фото- и видеокадры, на которых демонстрирует необычные трюки. Минувшим летом Захаров продемонстрировал снимок без фотошопа, на котором он «левитирует» над деревьями.

Спортсмен продемонстрировал растяжку в воздухе. Фото: www.instagram.com/oleg_aurumfilm

Спортсмен продемонстрировал растяжку в воздухе. Фото: www.instagram.com/oleg_aurumfilm

Новосибирец разбил бутылку об голову девушки. Но она не в обиде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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