2019-04-07T02:55:08+03:00
Спорт

Новосибирский каратист показал, как взлетает до потолка

Олег Захаров выложил фото, на котором наносит сокрушительный удар по манекену
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Олег Захаров регулярно тренируется на манекене. ФОТО: www.instagram.com/oleg_aurumfilmОлег Захаров регулярно тренируется на манекене. ФОТО: www.instagram.com/oleg_aurumfilm
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«Он никогда не пропускает тренировки и всегда пропускает удары. Мой самый любимый спарринг-партнер». Так Олег Захаров подписал фото, на котором наносит манекену удар ногой. При этом каратист на снимке находится под самым потолком.

Фотографию спортсмен выложил в Instagram. Высота манекена – около 180 сантиметров. Так что прыжок – более, чем внушительный. Впрочем, для Захарова – обычное дело. Он с семи лет занимается каратэ.

- Моя первая тренировка была 30 лет назад. Сейчас, конечно, многое изменилось, не нужно уже самим шить кимоно, перекрашивать пояса. Радует, что спустя десятилетия интерес к каратэ у детей не пропадает. Сейчас со своими учениками у меня по три тренировки в день. Сам тренируюсь со старшими каждый день. Плюс три раза в неделю немного акробатики и растяжки, - рассказал Олег Захаров «КП»-Новосибирск».

Напомним, что спортсмен является обладателем черного пояса каратэ, а также – каскадером, режиссером и актером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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