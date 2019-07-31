Волочкова, смотри! Парень показывает невероятную растяжку в воздухе

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-31T14:29:54+03:00

Обладатель черного пояса карате удивил снимком без фотошопа, на котором он «левитирует» над деревьями

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Обладатель великолепной растяжки удивил соцсети своим снимком. На нем мужчина «сидит» на шпагате, словно зависнув в воздухе. При этом кажется, что человек находится выше деревьев. Фотошоп? Обладатель черного пояса карате Олег Захаров (на фотографии – именно он) говорит, что никакого монтажа не было.

- Фотографии с этим прыжком выглядят, как фотошоп, как нечто неестественное. На самом деле, это обычный прыжок с места. Очень большую роль здесь играет ракурс, - объяснил Захаров КП-Новосибирск. - С нижней точки сфотографировано, поэтому создается ощущение, что высота - очень большая. На самом деле, там двух метров даже нет. А создается ощущение, что я взлетел.

«Если поторопиться – можно травмироваться», - герой удивительного снимка рассказал, как сделать крутую растяжку. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Впрочем, даже если отбросить особенности ракурса, понимаешь, что подпрыгнул спортсмен высоко. Да и растяжка – завидная.

- Здесь нужно настраиваться на постепенность. Терпение - это самое важное, - советует Олег тем, кто хочет добиться такой же гибкости.

Кстати, Олег Захаров не впервые выкладывает снимок, сделанный в «полете». До этого он впечатлил пользователей соцсети фотографией, на которой наносит сокрушительный удар манекену. А еще спортсмен принял участие в Bottle Cap Challenge, добавив к трюку изрядную долю юмора.

«Любой человек может» - Олег Захаров рассказал, как сняли ролик Bottle Cap Challenge. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU