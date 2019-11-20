«В воспитательных целях»: экс-директор школы признался, что бил детей
Бывший директор школы в Колыванском районе сказал, что бил детей в воспитательных целях. Такой информацией с КП-Новосибирск поделился адвокат Дмитрий Смышляев.
СКР возбудил дело против директора школы еще в 2017 году. Следствие заявило, что есть показания трех школьников, которые стали потерпевшими. Сам Дмитрий Курицкий категорично отрицал свою вину.
Пока шло разбирательство, ситуация поменялась: школьники, один за другим, стали заявлять, что директор не применял к ним насилия. Два ученика сказали, что дали ложные показания из-за личных обид, еще один сослался на подтасовку следователя. В защиту Курицкого выступили и свидетели.
«Он меня не бил» - школьник рассказал, как следователь составлял протокол. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
В октябре 2019 года один из потерпевших вновь сменил позицию и вновь дал показания против бывшего директора. А 20 ноября сам обвиняемый признал вину. На суде он сказал, что действовал в воспитательных целях.
- Государственный обвинитель запросил для Курицкого 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно и 2 года ограничения свободы. Но его признание вины - это самооговор, сделанный под давлением, - утверждает адвокат Смышляев, которого недавно отстранили от данного дела. Он так же добавляет, что невиновность экс-директора подтверждают экспертизы, друзья и родители пострадавших.
Сейчас из трех потерпевших лишь один дает показания против Курицкого. Но вот, что сказала следователю мама этого подростка.
ИСТОЧНИК KP.RU