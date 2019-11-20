2019-11-20T16:26:07+03:00
Происшествия

«В воспитательных целях»: экс-директор школы признался, что бил детей

Бывший руководитель школы в Новосибирской области два года отрицал насилие над учениками, но теперь сделал признательное заявление. Однако большинство потерпевших отрицают факты насилия
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Дмитрий Курицкий сказал, что виновен.Дмитрий Курицкий сказал, что виновен.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Бывший директор школы в Колыванском районе сказал, что бил детей в воспитательных целях. Такой информацией с КП-Новосибирск поделился адвокат Дмитрий Смышляев.

СКР возбудил дело против директора школы еще в 2017 году. Следствие заявило, что есть показания трех школьников, которые стали потерпевшими. Сам Дмитрий Курицкий категорично отрицал свою вину.

Пока шло разбирательство, ситуация поменялась: школьники, один за другим, стали заявлять, что директор не применял к ним насилия. Два ученика сказали, что дали ложные показания из-за личных обид, еще один сослался на подтасовку следователя. В защиту Курицкого выступили и свидетели.

«Он меня не бил» - школьник рассказал, как следователь составлял протокол. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

В октябре 2019 года один из потерпевших вновь сменил позицию и вновь дал показания против бывшего директора. А 20 ноября сам обвиняемый признал вину. На суде он сказал, что действовал в воспитательных целях.

- Государственный обвинитель запросил для Курицкого 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно и 2 года ограничения свободы. Но его признание вины - это самооговор, сделанный под давлением, - утверждает адвокат Смышляев, которого недавно отстранили от данного дела. Он так же добавляет, что невиновность экс-директора подтверждают экспертизы, друзья и родители пострадавших.

Сейчас из трех потерпевших лишь один дает показания против Курицкого. Но вот, что сказала следователю мама этого подростка.

Сейчас из трех потерпевших лишь один дает показания против Курицкого. Но вот, что сказала следователю мама этого подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти раздают обогреватели: 60 зданий в Новосибирске остались без тепла
Новосибирец в дырявых трусах и ушанке пробежался по центру города в минус 30
Пассажиры только начали садиться: в Новосибирске маршрутка врезалась в автобус на остановке
Такую дыру вы еще не видели: сибирячка показала эротичный космос
«Специально к пацанам»: экс-солист «Бутырки» приехал поддержать заключенных новосибирской колонии
«Отмороженный камикадзе»: сибиряк проехался по городу на велосипеде в минус 30
«Вот кто батончики толкает»: мышка из автомата рассмешила соцсети
«Просто красный — это оттенок зеленого»: две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Новосибирска
Манул в шоке: в зоопарке показали реакцию животных на -30
«Холодные ночи не оставили шансов»: поиски пропавшего сибиряка завершились трагедией
Двоих новосибирцев разыскивают за мошенничество на четверть миллиарда рублей