«Он совершит самооговор, возьмет на себя вину»: адвокат предсказывает поворот в резонансном деле о побоях в школе

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-19T17:21:13+03:00

Экс-директора школы под Новосибирском обвиняют в избиении учеников. После того, как дети выступили в защиту педагога, его отправили под домашний арест и лишили прежнего адвоката

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В Колыванском районе судят бывшего школьного директора. Процесс может сделать внезапный поворот и порадовать следствие.

Дмитрий Курицкий, который утверждал, что не бил детей, все-таки, признает свою вину. Так считает Дмитрий Смышляев - адвокат, который до настоящего времени защищал педагога.

- Предполагаю, что на ближайшем заседании он совершит самооговор и возьмет на себя вину в том, чего не совершал, - сказал адвокат КП-Новосибирск.

Дело против директора возбудили еще в 2017 года. Его обвинили в том, что избивал учеников. Потерпевшими признали троих. К концу разбирательства школьники отреклись от своих показаний против Курицкого и заявили, что оговаривал его из-за личных обид.

«Он меня не бил» - школьник рассказал, как следователь составлял протокол. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Невиновность педагога подтвердил и ряд свидетелей. Однако на суде один из учеников вновь поменял позицию и сказал, что директор, все-таки, бил его. Курицкого отправили под домашний арест, обвиняя в давлении на потерпевших, а его адвоката отстранили от дела с аналогичными подозрениями.

Официально Смышялев уже не ведет дело экс-директора школы, но продолжает следить за процессом. Он считает, что правоохранители заставили Курицкого признать вину, пообещав за это условный срок вместо реального.

- Применив к нему домашний арест, они фактически продемонстрировали свою силу и готовность лишить свободы. Также добиваются нужных показаний от других участников суда. Свидетели и законные представители потерпевших рассказывают мне, что на них оказывается колоссальное давление. Что от них стали добиваться обвинительных показаний оперативные работники. Матери одного из учеников сообщили, что возбудят против нее уголовное дело, если она не согласится дать показания против Курицкого, - утверждает адвокат.

Ранее это дело КП-Новосибирск прокомментировал представитель областной прокуратуры - Александр Феофанов, начальник отдела по надзору за следствием в Следственном управлении.

- Всему будет оценку давать суд. Сторона обвинения предоставляет свои доказательства, сторона защиты – свои. Суд, уверен, примет законное решение, - сказал Феофанов.

Оправдается ли прогноз о признании вины, станет известно на очередном заседании суда. Оно назначено на 20 ноября в Колыванском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU