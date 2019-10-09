2019-10-09T13:27:25+03:00
Общество

Я/Мы – Курицкий: власти одобрили митинг в защиту экс-директора школы, попавшего под уголовный суд

Отставного офицера ГУФСИН и бывшего учителя обвиняют в избиении учеников под Новосибирском. Но дети уверяют, что оговорили Дмитрия Матвеевича
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Дмитрий Курицкого обвиняют в издевательствах над детьми.Дмитрий Курицкого обвиняют в издевательствах над детьми.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирской области запланирован митинг в защиту бывшего школьного директора. Это Дмитрий Курицкий – в прошлом офицер областного управления ФСИН, а затем – директор школы в Колыванском районе. Его обвиняют в издевательствах над детьми.

- В ходе проведения воспитательных работ с учениками школы применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет, - так заключил по итогу разбирательства Следственный комитет.

Впрочем, каждый из «потерпевших» утверждает, что Курицкий не виновен. Один из школьников в интервью КП-Новосибирск пояснил, что следователь исказил его слова, приписав удар, которого не было. Два других утверждают, что оговорили директора. Не смотря на это, суд продолжается. Местные жители намерены выйти на митинг, чтобы заступиться за обвиняемого.

«Он меня не бил» - школьник рассказал, как следователь составлял протокол. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Администрация рабочего поселка Колывань санкционировала акцию.

«На ваше уведомление о проведении публичного мероприятия в целях привлечения внимания на нарушения прав участников уголовного производства, игнорирования судом принципов правосудия и публичной поддержки Курицкого Дмитрия Матвеевича от незаконного обвинения 10.10.2019 с 10.00 до 16.00 сообщаем следующее: администрация р. п. Колывань согласовывает проведение публичного мероприятия».

Митинг, приуроченный к очередному заседанию, запланирован в райцентре на улице Московской.

Напомним, что адвокат Дмитрий Смышляев, который ведет дало экс-директора, неоднократно заявлял о фальсификациях в деле своего подзащитного. Тем не менее, по данным КП-Новосибирск, следователя не проверили на добросовестность.

«Просто похлопал по плечу» - свидетель рассказала, что произошло между директором и школьником. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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