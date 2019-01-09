«Он меня не душил»: ребенок, по обвинению которого судят школьного директора, признался в обмане

Сельская школа под Новосибирском. Звонок на урок уже прозвенел, но дети баловались. В момент, когда по классу летела книга, в кабинет вошел директор. Пятиклассника, который запустил учебником, повел к себе в кабинет.

- Завел, начал говорить, что я ему надоел, что он меня в тюрьму посадит, из школы исключит. Потом взял за горло, - рассказывал потом мальчишка. - Под нижнюю скулу меня взял. Высоко меня не поднимал, но я пола не чувствовал ногами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением либо угрозой насилия. Нашлись еще два школьника, которые получили статус потерпевших. Судя по материалам следствия, им тоже доставалось от директора - Дмитрия Матвеевича Курицкого.

Дмитрий Курицкий служил в ГУФСИН, потом возглавил школу в Колыванском районе.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В эфирах Радио «Комсомольская правда» и адвокат Курицкого, и свидетели, и психолог, и даже слушатели замечали расхождения в этом деле. Но его все равно передали в суд. Процесс идет, а нестыковки все больше подтверждаются.

Мальчик, которого директор «поднимал за горло», признался в обмане. Его мама честно рассказала об этом Радио «Комсомольская правда».

«Он меня не бил» - школьник рассказал, как следователь составлял протокол. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Я еще раньше сына переспрашивала: «Это все правда?» Сомневалась. В конце концов он мне рассказал, что не было никакого насилия. Что Дмитрий Матвеевич вызвал сына в кабинет, когда он кинул эту книжку, положил руку ему на плечо и стал ругать сильно. У сына потом вырвалось от обиды - сказал, что директор его душил. Вырвалось от обиды. Я не хочу, чтобы человек зря сел, - говорит мама школьника.

Еще один школьник, объявленный потерпевшим, уверяет, что вообще не жаловался на директора. Мол, говорил следователю одно, а тот записал другое. А дело было, когда подросток не пошел на занятие. Его, отлынивающего, встретил директор и подтолкнул в класс.

Школьник говорит, что обвинил директора от обиды.

- Это был такой побудительный толчок в область затылка. Он сказал: «Иди на мероприятие». Боли я вообще совершенно не почувствовал, - признается парень. - Это не был удар. А следователь, насколько я понимаю, записал: «Курицкий Дмитрий Матвеевич нанес потерпевшему удар в область жизненно важного органа - головы».

Процесс идет, а двое из трех «потерпевших» говорят, что директор их не бил. В отношении третьего мальчика тоже есть нестыковки. Но с этими двумя фактами все, кажется, уже понятно. Не душил, не бил, боли не причинял.

«Человек под стрессом говорит правду» - психолог прокомментировал, кто говорит правду, а кто лжет в истории со школьным директором. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM) 00:00 00:00

Адвокат Дмитрий Смышляев говорит, что в такой ситуации государственный обвинитель должен отказываться от обвинения. А суд должен прекратить уголовное преследование. Но защитник не верит, что органы признают свои ошибки. Ошибки и фальсификацию.

Мама школьника написала судье заявление, в котором отказывается от обвинения.

Обсудим это дело вместе с его участниками в эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск». Слушайте 10 января в 18.05 (14.05 мск) на волне 98,3 FM в Новосибирске или онлайн на www.nsk.kp.ru/radio в любой точке мира. Телефон студии (383) 289-99-33.