2018-12-30T19:11:56+03:00
Общество

«В шоке от суда»: общественник написал гневное письмо главе новосибирского облсуда

Председатель организации «Офицеры России» возмущен тем, как в районе ведется процесс по уголовному делу
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Общественник возмущен судебным заседанием.Общественник возмущен судебным заседанием.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Новосибирский общественник побывал на судебном заседании в Колывани и был возмущен поведением судьи. Председатель организации «Офицеры России» Сергей Лебеда описал увиденное и отправил обращение Елене Пилипенко, ио председателя облсуда.

На заседании рассматривалось резонансное дело – бывшего школьного директора обвиняют в избиении учеников. По мнению Лебеды, судья занял на процессе обвинительную позицию.

«Если сказать, что я был от такого суда в шоке – значит, не сказать ничего. Это был полный беспредел!» - Заявил в своем письме автор. Копия этого обращения есть и в распоряжении Радио «Комсомольская правда». Вот – некоторые фрагменты письма.

«В ходе допроса законных представителей потерпевших судья одергивал адвоката, который задавал «неприятные» вопросы, ответы на которые могли осветить действительную картину произошедшего».

«Судья Ермаков С.Н. перебил свидетеля и спросил: «В каких вы отношениях с подсудимым? В дружеских?» Свидетель ответила, что со всеми она в дружеских отношениях. На что судья Ермаков С.Н. вновь на повышенных тонах, игнорируя почтенный возраст свидетеля, заявил: «Оно и видно, в одну дуду с подсудимым дуете! Вы свободны! Мы вас больше не задерживаем! Покиньте судебный зал!»

Общественник приводит много и других примеров, в которых, по его мнению, судья повел себя некорректно. Автор пишет, что в качестве доказательства предоставляет аудиозапись заседания, а копию обращения адресует председателю Верховного Суда Вячеславу Лебедеву.

А бит ли мальчик? Директора новосибирской школы подозревают в издевательствах над детьми

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Напомним, подсудимого Дмитрия Курицкого обвинили в избиении детей.

- В ходе проведения воспитательных работ с учениками школы, применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет, - говорит об этом деле Следственное управление СКР по Новосибирской области.

Впрочем, многие дети и педагоги считают, что Курицкий стал жертвой клеветы. В частности, за бывшего директора заступилась учительница, которая была свидетелем одного из инцидентов с учеником. Она заявила, что никакого физического насилия директор не применял.

В эфире Радио «Комсомольская правда» адвокат Дмитрий Смышляев заявил о фальсификации в уголовном деле. Тем не менее, оно было передано в суд.

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